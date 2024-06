In pensione dopo 40 anni: il luogotenente Fernando Giannuzzo lascia Castel Frentano

Quarant’anni da carabiniere: va in pensione il luogotenente Fernando Giannuzzo, comandante della stazione carabinieri di Castel Frentano.

Aveva da poco compiuto 20 anni quando il 14 giugno 1984, varcò l’ingresso della Scuola allievi carabinieri di Roma per intraprendere una lunga carriera ricca di soddisfazioni: oggi, 17 giugno 2024, dopo 40 anni di servizio, per il luogotenente in carica speciale Fernando Giannuzzo, giunge al termine con la meritata pensione.

Pochi mesi dopo dall’arruolamento come carabiniere, nello stesso anno, il passaggio alla Scuola sottufficiale di Velletri e successivamente di Vicenza dove, al termine di un percorso di studi, con il grado di vice brigadiere, riceve il suo primo incarico in Abruzzo, alla stazione carabinieri di Rapino, nel giugno del 1986.

Da quel momento, per il luogotenente Giannuzzo, originario di Galatina (Lecce), l’Abruzzo diventa la sua nuova casa. Nei suoi 40 anni di carriera ha prestato servizio nella stazione carabinieri di San Nicolò a Tordino (Teramo), nella stazione carabinieri di Pescara Scalo e presso la Legione carabinieri Abruzzo e Molise.

Il 22 maggio 1994 gli viene affidato il comando della stazione carabinieri di Castel Frentano che, per ben 30 anni, ha retto con lodevole impegno, riuscendo a conquistare la stima e la fiducia della cittadinanza e delle autorità locali.

Il comandante provinciale di Chieti, colonnello Alceo Greco, ha ringraziato “il luogotenente Giannuzzo per il suo impegno e la sua dedizione che rimarranno come esempio e bagaglio per i colleghi del comando provinciale di Chieti, augurando a Fernando ogni bene per il nuovo capitolo della sua vita, senza uniforme ma con l’Arma dei carabinieri nel cuore”.