Il Pd di San Salvo: "In piazza Sardegna il taglio dell'erba è avvenuto solo dopo il nostro sollecito"

Dopo aver segnalato nel corso dell'ultimo consiglio comunale di San Salvo la condizione di incuria e degrado del comprensorio di piazza Sardegna, il Partito Democratico torna sull'argomento sottolineando come “la situazione in cui versa questa zona di San Salvo testimonia una grande insensibilità da parte dell’amministrazione - dichiara la capogruppo in consiglio comunale Emanuela Tascone -. La replica dell’assessore Marinelli non fa che confermarci l’atteggiamento che questa maggioranza ha nei confronti di alcuni cittadini: qualche giorno dopo il nostro comunicato improvvisamente sono arrivate delle ditte a tagliare l’erba e sempre l’assessore ha sostenuto in consiglio comunale che l’intervento era già in programma, pensando che forse i sansalvesi hanno l'anello al naso. Peccato che se era già in programma non capiamo come mai questo loro ‘programma’ prevedeva di far trascorrere 2 mesi e qualche metro di erba alta tra un intervento e l’altro”.

“Non capiamo nemmeno per quale motivo di tutte le critiche che abbiamo mosso si è scelto di ascoltare solo la più semplice da risolvere: il taglio dell’erba! - aggiunge la consigliera comunale Michela Torricella - dal momento che avevamo chiesto conto anche di tanti altri problemi come la pensilina scoperta, la cabina telefonica in disuso e non rimossa, la spazzatrice che non passa mai, gli alberi della pineta tagliati senza criterio, i cinghiali che trovano il loro habitat naturale in mezzo ai canneti non tagliati e tanto altro”.

Si è inoltre discusso il punto sulla variazione di bilancio e anche qui il Partito Democratico ha rimarcato la sua posizione: “Abbiamo votato contro perché c'è una variazione consistente e non di poco conto (1.017.000 euro), che continua ad evidenziare il difetto nella programmazione del bilancio. Oltretutto ci saremmo auspicati dopo le diverse lamentele dei cittadini una variazione consistente per le spese della manutenzione ordinaria, ma questo non è avvenuto” incalza la consigliera comunale Michela Torricella, membro della Commissione Bilancio, che non ha risparmiato di analizzare puntualmente e precisamente anche il punto relativo all’istituzione della De.Co.

Abbiamo approvato all'unanimità l'istituzione della De.co, un regolamento che ha lo scopo di certificare la qualità dei prodotti tipici locali e che è un buon strumento per la promozione del territorio dal punto di vista storico, turistico e culturale. Abbiamo però fatto presente che questo non deve diventare in nessun modo uno strumento clientelare e che nella commissione di 5 componenti, oltre al sindaco e tre esperti nominati dalla commissione, alla minoranza è spettato inserire solo un esperto e nessun consigliere di minoranza” afferma ancora Torricella.

Rispetto all’affidamento mediante procedura sotto soglia di lavori, beni e servizi il Partito Democratico ha votato contro perché “manca attualmente un registro pubblico di professionisti cui potersi iscrivere con facilità e a cui il sindaco potrebbe attingere per garantire una effettiva rotazione dei lavori pubblici - sostiene Tascone -, quindi di fatto non esiste ad oggi uno strumento per gli studi tecnici per entrare in un elenco di disponibilità ad effettuare dei lavori che renderebbe semplice per i professionisti accedere ad un determinato lavoro e per il Sindaco ridistribuire equamente tra gli studi della zona”.

“Sono perfettamente d’accordo con le consigliere Tascone e Torricella” conclude convintamente il segretario del Circolo cittadino Antonio Boschetti “condivido gli interventi espressi in consiglio comunale dal momento che rispecchiano l’idea e il progetto che il Partito Democratico ha per questa città. Una città in cui si pone l’attenzione su tutti i quartieri e non solo su quelli che si sceglie di mettere sotto i riflettori, una città in cui si faccia una corretta programmazione del bilancio comunale, una città in cui tutti i cittadini abbiano uguali possibilità di lavorare ed esprimere le proprie potenzialità indipendentemente dalle conoscenze e dall’appartenenza politica”.