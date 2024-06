Passaggio di consegne alla guida del Rotary di Francavilla al Mare, tutti i progetti del prossimo anno

Cerimonia di passaggio di consegne fra il presidente uscente del Club Rotary di Francavilla al Mare, Bruno D'Antonio, e quella entrante, Stefania Trozzi, a Villa Maria hotel. Il nuovo direttivo è inoltre composto da Giorgio D’Amario (segretario), Andrea Cirulli (tesoriere), Antonino Di Federico (prefetto), Franco Amicone (vice presidente e incoming) e Nicole Palombo (consigliere). Da domani saranno chiamati, insieme a tutti i soci, a realizzare i numerosi service diretti a beneficio anche e soprattutto della comunità francavillese.

In programma la realizzazione della “stanza rosa”, ossia un locale all'interno della stazione dei carabinieri di Francavilla, nella quale raccogliere le denunce e le deposizioni delle vittime di delitti che violano ambiti delicatissimi delle persone e che richiedono particolare riservatezza. La stanza costituirà una “comfort zone”, ossia un ambiente confortevole e accogliente in cui le vittime di reato potranno esporre i fatti in totale riservatezza e indisturbate.

Nella sede del Comune di Francavilla Al Mare verrà poi attivato un punto d'ascolto per persone e piccole imprese in difficoltà economica (debiti anche tributari, insolvenza, ludopatia, usura), del tutto gratuito e gestito in assoluta privacy, in cui personale qualificato si metterà a disposizione per valutare l’opportunità di accedere a procedure di sovraindebitamento o ad altri strumenti giuridici utili per risolvere problematiche economiche che, inevitabilmente, investono intere famiglie. Verrà poi organizzato il convegno “Progetto Turismo delle Radici”, coordinato dal Comune, avente a oggetto l’ omonima iniziativa del Ministero degli Esteri.

L’anno 2024 vede una doppia celebrazione: quella in cui le radici italiane vengono celebrate in tutto il mondo ed è anche l'anno delle radici italiane nel mondo, in cui si festeggiano i 150 anni di emigrazione italiana in Brasile. Il progetto, tra l’altro, prevede di veicolare parte dei 50 milioni di emigrati, oltre agli italo discendenti, in Italia per un ritorno alle origini, mediante una rete di oCmuni aderenti, tra i quali Francavilla Al Mare, che saranno posti nelle condizioni di attrarre e accogliere questo peculiare turismo anche mediante iniziative diverse di cui il Rotary è chiamato a essere parte attiva. L’azione di connessione del Rotary tra il ministero (mediante i suoi referenti) e i Comuni e imprenditori stranieri e italiani è potenzialmente in grado di veicolare nei nostri territori italiani oltre 30.000.000 di italiani all'estero. L’evento è rivolto a tutti gli imprenditori, titolari di strutture ricettive, ristoratori, associazioni turistiche e a coloro che svolgono attività nel campo enogastronomico.

Il Rotary Club di Francavilla Aa Mare destinerà inoltre un service alla raccolta di fondi per contribuire all’allestimento della spiaggia libera comunale destinata ai diversamente abili.

Da segnalare anche la seconda edizione del concorso fotografico “Francesco Zaccaria”, in memoria del fotografo noto e amato per le sue doti umane oltre che professionali. La prima edizione ha visto il supporto di Francesca Buttari, presidente del consiglio comunale, che ha svolto un ruolo concreto per la realizzazione dell’evento insieme ai soci del Rotary di Francavilla Al Mare. E poi, come accade ormai da diversi anni, saranno raccolti fondi per il Campus Abruzzo e Molise per i ragazzi diversamente abili, un Campus dove il “disabile non è disabile”.