Da Vacri a Roccascalegna per trascorrere la Pasquetta, i borghi del Chietino scelti anche dai politici [VIDEO]

Due eventi hanno caratterizzato, in particolar modo, la Pasquetta in provincia di Chieti. Vacri, comune della Val di Foro, ospita da questa mattina le "greggi" di Arrostiland, il mega evento itinerante della community “Abbruzzo di Morris”.

Si stimano intorno a 20mila le presenze, da tutto l'Abruzzo ma anche da fuori regione, con iscrizioni da Potenza, Napoli, Pesaro. La pioggia e il freddo non hanno scoraggiato il popolo di Arrostiland, che fin dalle prime ore del mattino ha dato fuoco alle braci per cuocere arrosticini e carne arrosto.

A fare visita alla manifestazione è stato anche l'ex senatore Antonio Razzi, che non si è risparmiato in quanto a selfie e video, brindisi e "arrostate", per la gioia dei presenti.

Un altro politico, l'ex ministro e vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, ha scelto invece il borgo medievale di Roccascalegna, animato per tutta la giornata da combattimenti medievali, musica, dimostrazione di caccia con la falconeria, spettacoli teatrali e di giocoleria, ovviamente ai piedi dello splendido castello arroccato.

A "catturare" la visita di Lupi (atteso domani all'Aquila), tra l'altro originario di Fossacesia, è stato il sindaco Domenico Giangiordano, instancabile con i ragazzi della Pro loco ad organizzare al meglio l'accoglienza di turisti e visitatori, richiamati dal fascino del vecchio maniero che è rimasto aperto tutto il giorno per le visite. Ogni anno Roccascalegna richiama migliaia di visitatori in occasione della Pasquetta.