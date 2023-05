Giro d'Italia da Fossacesia, Marsilio: "Occasione irripetibile per l'Abruzzo"

"La Grande Partenza del Giro d'Italia 2023 in Abruzzo rappresenta una vetrina mondiale che da tempo sta suscitando attenzione nei confronti del nostro territorio oltre a favorire flussi di turisti da tutte le parti del mondo".

Lo ha dichiarato, questa mattina, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenuto ad Ortona, a un convegno sulla mobilità urbana a due giorni dalla via della corsa rosa.

"Grazie a questo evento sportivo internazionale, - ha proseguito il presidente - milioni di persone vedranno in tv immagini del nostro Abruzzo, ne scopriranno le bellezze e si informeranno su come poterne godere, quando venire e dove trovare alloggio. Credo che questa sia un'occasione davvero unica e per certi versi irripetibile per mostrare il meglio di noi stessi a tutto il mondo tanto è vero che stiamo lavorando per rendere l'Abruzzo sempre più accogliente e capace di offrire le proprie bellezze e i propri prodotti oltre che la propria ospitalità ai turisti di tutto il mondo. L'obiettivo è quello di far crescere la capacità turistica del nostro territorio che, a dire il vero, è sempre stato poco valorizzato".