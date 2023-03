A Gessopalena c'è il parco della felicità: sentiero e giochi nell'area verde La Morgia

A Gessopalena apre il parco della felicità. Ieri il Comune, il circuito associativo Cipas e i giornalisti di Figec-Abruzzo-Cisal, in collaborazione con la scuola primaria di Gessopalena (istituto comprensivo di Torricella Peligna) e il centro aggregativo Sempreverdi, in occasione della giornata mondiale della felicità hanno proclamato l’area verde La Morgia “parco della felicità 2023”.

“Un simbolico passaggio di consegne del concetto di felicità dagli anziani ai ragazzi, per un protagonismo di questi ultimi proprio per questo impegno sociale” ha sottolineato Rosanna Marcello, assessore comunale di Gessopalena. Per l’occasione, il centro aggregativo Sempreverdi ha donato due bambole realizzate artigianalmente e che hanno mostrato ai bimbi come si possa essere felici attraverso la creazione di un proprio ed unico prodotto per i propri giochi.

Il vicesindaco Giuseppe Tiberini ha quindi ringraziato la delegazione Cipas e i giornalisti di Figec Abruzzo-Cisal "che ci hanno dato l’opportunità di dedicare questa area ad un evento primario collegato all’Onu. I nostri bimbi sono andati poi, oltre, dando vita al Sentiero della felicità – ha spiegato - ed ogni anno ci ritroveremo in questa giornata per ricordare questo momento e rilanciarlo". Assessore e vice sindaco sono stati poi premiati, a nome dell’amministrazione, da Cipas e Figec- Abruzzo-Cisal, in quanto città del benessere, per la comunicazione nel settore agroalimentare ed ambientale.

La giornata è proseguita con la visita dei giornalisti enogastronomici e degli esperti di settore presenti nei vigneti di “Pretalucente” e nel borgo medievale di Gessopalena il cui Comune, tramite il progetto Gal Maiella verde - Vigne e viti di Pretalucente, con il supporto della Regione Abruzzo, sta portando avanti un importante progetto di caratterizzazione, riconoscimento e valorizzazione di due vitigni storici del territorio: Il Nero antico di Pretalucente e la Vedovella nera di Pretalucente.

“Abbiamo presentato la proposta di inaugurazione del parco – dicono Ernesto D’Onofrio (Cipas Abruzzo) e Donato Fioriti (Figec Abruzzo-Cisal) - ben conoscendo le qualità di questo comune, ma ne abbiamo scoperto delle altre. Ad esempio, le peculiarità di due prodotti enologici, già citati dal vice sindaco, con una storia alle spalle ed una unicità davvero importante. Ci auguriamo che, nella prossima visita a Bruxelles, prevista per fine giugno 2023, si possano presentare tra gli altri, anche questi fantastici prodotti delle nostre terre, di cui sicuramente sentiremo parlare a livello nazionale".