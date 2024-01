San Salvo inaugura il "Parco dei bambini e dello sport" in memoria di Emiliana Colitto

Verrà inaugurato giovedì 4 gennaio, a San Salvo, il 'Parco dei bambini e dello sport' realizzato nel complesso Icea in piazza Abruzzo e dedicato ad Emiliana Colitto, la studentessa universitaria che nel settembre del 2018 morì a Milano nello schianto con la moto insieme ad un giovane di Fresagrandinaria.

L'appuntamento è alle ore 10.30. “Un altro progetto, ereditato dall’amministrazione Magnacca, che abbiamo previsto dal nostro programma elettorale. Un’opera che riqualifica e dà una nuova identità al complesso Icea in un’ottica di una visione e funzionalità più moderna di quel quartiere a servizio dei residenti e dei turisti”, annuncia il taglio del nastro il sindaco Emanuela De Nicolis.

Con questo intervento è stata riqualificata una vasta area verde con la realizzazione di una zona giochi allestita con un’impiantistica di ogni tipo, in grado di fornire luoghi di svago a grandi e piccoli.

L’opera occupa un’area di circa 5.000 metri quadrati ed è particolarmente colorata con la realizzazione di due campi polifunzionali per calcetto e tennis con manto in erbetta sintetica, e il secondo per praticare il basket e la pallavolo.

Emiliana Colitto aveva 23 anni quando, il 21 settembre 2018, perse la vita assieme al 29enne Marco Forlano. I due giovani, a bordo di una moto, furono travolti e uccisi all'altezza di un incrocio a Milano.