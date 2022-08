Papa all'Aquila, Menna: "Giornata storica per L'Aquila e per l'Abruzzo"

“Una giornata storica per L'Aquila e per l'Abruzzo”. Così il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, commenta la visita pastorale del Papa in occasione della 728ª Perdonanza celestiniana.

“Un momento straordinario, un appuntamento importante nella sua unicità e nel trasporto emotivo che esso porta in sé e al quale partecipo con grande emozione, gioia ed immenso orgoglio”, continua Menna, “la visita pastorale di Papa Francesco è un segnale forte ed importante per L'Aquila e per tutto l'Abruzzo. Durante la Santa Messa ho rivolto una preghiera a tutti i cittadini dei 104 Comuni della Provincia di Chieti che oggi ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare. Ho pregato anche per tutte le vittime del terremoto del 2009”.

"Un saluto bello e forte quello di Papa Francesco a L'Aquila e agli abruzzesi, un invito a un cammino di rinascita da fare insieme come comunità il suo 'jemonnanzi, un'esortazione per tutti". È il commento del sindaco Diego Ferrara all'Aquila per rappresentare la città di Chieti alla visita di Papa Francesco, il primo pontefice ad aprire la porta santa nei 728 anni della Perdonanza aquilana.

"Tantissima gente lo ha accolto – aggiunge il sindaco - non solo pellegrini, ma uomini e donne venuti da ogni parte d'Abruzzo per ascoltare le sue parole e vivere questo evento speciale".