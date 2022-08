Papa Francesco in Abruzzo: treni straordinari a disposizione per raggiungere L'Aquila

Il prossimo 28 agosto sarà possibile recarsi a L'Aquila anche in treno per la visita di Papa Francesco che aprirà la Porta Santa per la Perdonanza del 2022

Trenitalia insieme alla Regione Abruzzo, committente e programmatrice dei servizi ferroviari effettuerà 6 treni straordinari in partenza e arrivo alla stazione dell’Aquila.

Un potenziamento dell’offerta che, sommato ai servizi ordinari già previsti in orario, porta a 3.200 i posti complessivamente a disposizione di quanto vorranno partecipare all’evento.

È consigliabile acquistare in anticipo i biglietti di andata e ritorno, perché non è consentito salire a bordo dei treni sprovvisti di titoli di viaggio.

Raccomandazione utile anche per chi viaggia in gruppo, usufruendo dello speciale sconto del 10% sul costo dei biglietti di corsa semplice.

ORARI

Arrivi a L’Aquila

Treno Origine Partenza Destinazione Arrivo Effettua fermate a 94645 PESCARA 6:25 L'AQUILA 08:32 Chieti (6:39) Torre de’ Passeri (7:05) Sulmona (7:41) 94648 SULMONA 10:45 L'AQUILA 11:55 Pratola Peligna Superiore (10:51) Raiano (11:06) Molina C.S. (11:15) S. Demetrio de Vestini (11:39) Paganica (11:47) 94650 SULMONA 14:30 L'AQUILA 15:31 Pratola Peligna Superiore (14:36) Raiano (14:42) Molina C.S. (14:51) S. Demetrio de’ Vestini (15:15) Paganica (15:23)

Partenze da L’Aquila

Treno Origine Partenza Destinazione Arrivo Effettua fermate a 94647 L'AQUILA 9:15 SULMONA 10:24 Paganica (9:24) S. Demetrio D.V. (9:38) Molina C.S. (10:03) Raiano (10:12) Pratola Peligna Superiore (10:18) 94649 L'AQUILA 13:00 SULMONA 14:01 Paganica (13:09) S. Demetrio D.V. (13:16) Molina C.S. (13:40) Raiano (13:49) Pratola Peligna Superiore (13:55) 94651 L'AQUILA 16:05 PESCARA 18:30 Sulmona (17:09) Torre de’ Passeri (17:50) Chieti (18:08) Pescara P.Nuova (18:25)

Informazioni di dettaglio e per acquisto dei biglietti sono disponibili su trenitalia.com o l’App Trenitalia, nonché biglietterie, self-service e punti vendita autorizzati.