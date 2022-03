Percorso senologico all'ospedale di Ortona, il professor Cianchetti (presidente di Isa) denuncia le criticità

Una lettera aperta, "dopo lunghe riflessioni e disattese risposte da parte della Asl", per denunciare disfunzioni e carenze della Breast Unit Eusoma di Ortona. A firmarla, per conto dell'associazione Isa, il presidente, professor Ettore Cianchetti, il professionista sanitario che ha contribuito a fare della Chirurgia a indirizzo senologico del Bernabeo un punto di riferimento regionale e non solo.

"Il nostro - si legge - non vuole essere un j'accuse polemico, senza se e senza ma, bensi? uno spunto di riflessione ed una sponda di collaborazione da parte della nostra associazione che si e? sempre dimostrata propositiva per la soluzione di problematiche di interesse sociale. L'associazione Isa ha raccolto, e fatte proprie, le segnalazioni giunte dall'unica Breast Unit certificata Eusoma in Abruzzo, una delle tre presenti nel Sud ltalia, problematiche che da tempo rallentano o addirittura bloccano il normale svolgersi delle attivita? o la loro programmazione, situazioni ampiamente e tempestivamente comunicate alle direzioni generale e sanitaria della Asl".

Secondo quanto denunciato dall'associazione, sono diverse le criticità nel percorso senologico del Bernabeo. Per quanto riguarda la Radiologia senologica, ci sarebbe un problema di ritardi nelle mammografie di controllo alle donne operate, "nonostante il reperimento e l'entrata in servizio di un radiologo dedicato. È stata individuata, corne problema fondamentale, la carenza di tecnici di Radiologia, comune a tutte le Radiologie e alla Diagnostica Senologica dedicata di Ortona. Essendo attiva una graduatoria, si e? pensato che fosse possibile disporre immediatamente di questa, ma da novembre ad oggi i tecnici non sono ancora stati chiamati in servizio".

Disagi anche sul fronte dello screening mammografico, a causa dei ritardi accumulati durante la pandemia, con l'inevitabile allungamento delle liste d'attesa. Inoltre, mancano gli anestesisti: da giugno 2021 a oggi solo 4 rispetto ai 13 previsti dalla pianta organica. In più, denuncia il professor Cianchetti, "gli anestesisti che sostituiscono a rotazione raramente hanno esperienza specifica su tecniche anestesiologiche mirate alle pazienti senologiche".

Da qualche mese, inoltre, il chirurgo plastico precedentemente in servizio è andato via "ad oggi non e? stata ancora definita la collaborazione in convenzione a scadenza con un chirurgo esterno per tre sedute al mese".

Per quanto riguarda l'ambulatorio di Medicina lntegrata che prende in carico le pazienti oncologiche dell'intero percorso senologico della Breast Unit e che serve un vasto territorio, "ancora oggi vive nell'incertezza del rinnovo della convenzione con il dipartimento di Medicina e Scienze dell'lnvecchiamento dell'universita? degli studi d'Annunzio di Chieti-Pescara per quanto attiene all'attivita? motoria Aadattata; tutto cio? nonostante l'Abruzzo, seconda regione italiana dopo la Toscana, preveda dal 3 settembre 2021 la presenza della Medicina lntegrata nel proprio Pdta oncologico della mammella".

Mancano inoltre gli infermieri, pochi rispetto al numero delle pazienti assistite e va potenziato il coordinatore del percorso senologico. In più, osserva il presidente dell'associazione Isa, da anni è stato richiesto personale amministrativo mai assegnato e ora la persona che gestisce la segreteria della Chirurgia senologica è prossima al pensionamento.

Ma i problemi, secondo la denuncia dell'associazione, riguarda anche le apparecchiature: "Da gennaio 2021 ad oggi l'attivita? ambulatoriale della Chirurgia Senologica ha risentito pesantemente della perdita del secondo ecografo. lnfatti, dal 16 gennaio 2021 si e? guastato definitivamente uno dei due ecografi in dotazione utilizzati per l'attivita? assistenziale delle pazienti oncologiche. ln origine la Chirurgia Senologica aveva una dotazione di tre ecografi, il primo acquisito nel 1998 con fondi universitari, posto fuori uso anni fa e mai sostituito nonostante le richieste del precedente direttore dell'unita?; il secondo, dato in dotazione dalla asl nel 2009, si e? rotto ed e? stato dichiarato fuori uso il 16 gennaio 2021, e da questa data la Chirurgia Senologica lavora con l'unico ecografo rimasto donato dall'ssociazione Gaia anni fa".

"Queste - evidenzia Cianchetti - sono solo alcune delle problematiche che abbiamo rilevato e che gravano sulla Breast Unit compromettendo la sua funzionalita? riconosciuta a livello internazionale; segnaliamo altresi? che le situazioni contrassegnate con l'asterisco equivalgono specificatamente al mantenimento degli indicatori richiesti da Eusoma per la conferma del la prestigiosa certificazione. Ci chiediamo se la Asl Lanciano Vasto Chieti voglia far perdere alla Breast Unit la certificazione Eusoma acquisita nel 2015 e oggi fortemente messa in discussione se non verranno risolte le criticita? segnalate. Problemi che, al di la? di importanti riconoscimenti e certificazioni, intaccano il sacrosanto diritto alla salute delle donne. Poiche? i ternpi della burocrazia non corrispondono alle necessita? della salute, e? la stessa burocrazia che deve cambiare. ll governo locale deve farsi parte attiva nel verificare che cio? awenga; basta tavoli, cabine di regia, parole, promesse... vogliamo fatti, concretezza e, soprattutto, Ia comprensione da parte di tutti i soggetti interessati che ogni qualvolta proclamano 'Faremo nei giusti tempi': i giusti tempi sono quelli che preservano e salvaguardano la salute delle donne".