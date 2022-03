Ospedale di Lanciano, De Cicco (Meritocrazia Chieti) critica la Asl: "Cittadini sempre più disorientati"

Il coordinamento provinciale di Meritocrazia Italia si dice contrario alla scelte della Asl 2 sull'ospedale "Renzetti" di Lanciano e la delocalizzazione degli uffici a Santa Maria Imbaro. Nel corso dell'assemblea dei sindaci della provincia di Chieti svoltasi ad Atessa lo scorso 16 marzo, il Direttore Generale dell'Asl provinciale, Thomas Schael, ha reso chiaro il suo progetto di offerta sanitaria nel territorio frentano.

La coordinatrice Michela De Cicco spiega che le novità riguardano la creazione di una casa della comunità a Lanciano in via Spaventa, non più un nuovo ospedale ma la ristrutturazione dell'attuale ospedale di Lanciano e la delocalizzazione di tutto il personale non sanitario (tecnico ed amministrativo) presso l'ex complesso Mario Negri Sud in Santa Maria Imbaro che fungerà anche da sistemazione temporanea di importanti reparti (patologia clinica e anatomia patologica) per il tempo necessario per la sistemazione dell'ospedale di via del Mare mentre non ancora appare chiaro se e dove verrà realizzata l'Officina regionale del Sangue. Il quadro provinciale è completato, nella parte meridionale della provincia, dalla riattivazione dell'ospedale di Atessa e dalla realizzazione ex-novo di un ospedale a Vasto - decentrato rispetto all'attuale S. Pio che diventerà anch'esso una casa della salute - a servizio anche dell'area di S. Salvo e con importanti sinergie con l'area di Termoli e con tutta la costa molisana tanto da far immaginare la necessità di un maggiore coordinamento nella programmazione sanitaria tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise almeno per quanto riguarda la politica sanitaria".

Per Lanciano secondo Meritocrazia "la verà novità e forse unica certezza, visto che di nuovo ospedale se ne parla da almeno dieci anni ma che siamo ancora all'anno zero - è la realizzazione della casa della comunità in via Spaventa, possibile anche per effetto della cessione da parte del Comune dell'edificio “ex Eca" che in cambio riceverà dalla Asl un immobile nel centro storico nei pressi della chiesa di Sant'Agostino. Funzione primaria di questa nuova struttura sarà impedire, grazie alla presenza attiva H24 e sette giorni su sette di medici ed infermieri, accessi impropri presso i pronto soccorso degli ospedali. È noto che l'Unione Europea non indugerà a riprendersi i fondi qualora non venga rispettato il cronoprogramma. Affinchè possano essere utilizzati i fondi del PNRR per la realizzazione della casa della comunità in via Spaventa è necessaria però la rapida ricollocazione del personale attualmente in servizio lì. È possibile che si riesca a riadattare in tempi così rapidi l'Ex Mario Negri Sud? La Provincia di Chieti, attuale proprietario della struttura, potrà cedere alla Asl a titolo gratuito, come richiesto da Schael, l'immobile in presenza di proposte di acquisizione da parte di privati? Visto il non regredire dell'emergenza Covid, è opportuno riconvertire ad uffici amministrativi l'ex complesso di ricerche? Non è forse più utile preservare la sua funzione originaria?".

Per De Cicco "nel centro di Lanciano, poi vi sono strutture della Sangritana, quale l'officina storica o l'edificio dei servizi tecnici che ospita al piano terra la biglietteria sita al centro del piazzale degli autobus presso la cd. vecchia stazione ferroviaria di Piazza dell'Arciprete, che ben si prestano, per posizione e destinazione funzionale, a fungere da supporto all'ospedale Renzetti ed a tutta l'Azienda Sanitaria Locale. A nostro avviso, inoltre, segnaliamo che la soluzione individuata per il Renzetti da Schael non è adeguata. La scelta di procedere in parte a ristrutturare i padiglioni esistenti ed in parte ad edificare contigui nuovi padiglioni costringerà pazienti - ed operatori sanitari - a subire traslochi di interi reparti perpetuando la prassi di “lavori in corso” presso strutture che ospitano servizi sanitari.Sembra questa una scelta illogica anche alla luce dell'esperienza maturata a Lanciano per via dei lunghi e fastidiosi interventi per la bonifica dall'amianto".

Infine Meritocrazia spiega come "invece di mantenere in vita una parte del Renzetti per inglobarla nel nuovo ospedale non appare più sensato riprendere in mano il progetto dell'allora direttore generale Caporossi - dell'ospedale monoblocco nell'area dell'attuale obitorio e del parcheggio dipendenti? Ancora un altro interrogativo: vista la presenza della casa della comunità in funzione H24 e 7 giorni su 7 in pieno centro abitato non sarebbe più logico pensare di delocalizzare il nuovo ospedale di Lanciano come succederà a Vasto? Cosa ne sarebbe, poi, dell'ospedale di Lanciano se la sua ristrutturazione durasse tra innumerevoli stop-and-go il doppio della costruzione dell'ospedale di Vasto? Nel frattempo, i pazienti di Lanciano che sempre più spesso sono ora dirottati a Chieti, dove si dovrebbero rivolgere? Ce la farà l'ospedale di Chieti a reggere la crescente pressione da parte dei pazienti? Cosa ne è, infine, dell'equità sociale? La scelta di mantenere l'ospedale di Lanciano nell'attuale posizione deriva da una delibera del Consiglio Comunale di Lanciano recepita dall'ASL sulla quale appare però opportuno tornare a verificare la maggioranza visto il diverso contesto maturato da allora. Il quadro generale risulta quanto mai complesso. Molti sono i soggetti deputati a definire, entro i limiti della loro legittima competenza, l'assetto immediato e futuro della sanità locale: la Regione tramite l'ASL provinciale, l'amministrazione comunale attraverso tutte le sue componenti e la Provincia proprietaria dell'ex Mario Negri sud".

Il coordinamento provinciale di Chieti di Meritocrazia Italia, riunitosi ieri, invita "tutti a convergere coralmente verso il miglior assetto possibile a favore dei cittadini sempre più disorientati che rischiano anche di diventare più fragili a causa delle disparità territoriali che potrebbero incombere".