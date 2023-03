Oscar Innaurato di Gessopalena torna a Back to School, il reality show in onda su Italia 1

Su Italia 1 torna il reality show Back to School e tra i maestri c’è, anche in questa edizione, Oscar Innaurato. Dal 5 aprile ritroveremo il volto abruzzese, che è nato a Lanciano ma cresciuto a Gessopalena, che è tra i docenti più temuto dai vip in gara.

Ha 38 anni, ha frequentato il liceo classico Vittorio Emanuele II del capoluogo frentano per poi trasferirsi a Roma dove si è laureato in storia dell'arte all'università La Sapienza.

È molto legato al suo Abruzzo, alla sua terra di origine, a Gessopalena. Qui è infatti parte dell'Anpi di Gessopalena e porta in giro per l'Italia le testimonianze dei partigiani della Brigata Maiella.

Ha vissuto in diversi posti nel mondo, Australia, Lituania, Gran Bretagna per poi trasferirsi stabilmente in Brianza, dove insegna da sei anni.

Oscar Innaurato è direttore della testata on line BL Magazine, testata che si occupa di diritti umani. Attivista per i diritti LGBTQI, ha fondato l'associazione Brianza oltre l'arcobaleno che si occupa di creare sostegno psicologico e pratico a persone LGBT.

In Abruzzo ha organizzato diverse mostre artistiche e partecipa assiduamente da anni al Festival John Fante di Torricella Peligna.