"Siamo tutti alla frutta": a Ortona sindaci e commercianti uniti contro il caro energia

Sono tornati in strada a protestare contro il caro-energia con lo slogan "Siamo tutti alla frutta". Questa mattina, a Ortona, ad affiancare il comitato spontaneo dei commercianti c'erano altre categorie di lavoratori e soprattutto i sindaci.

Dal primo cittadino di Ortona, Leo Castiglione, che fin da subito ha supportato e fatto propria la protesta, ai colleghi di Orsogna, Arielli, Poggiofiorito, Canosa Sannita, Crecchio, Tollo, San Giovanni Teatino, Francavilla, Miglianico, Guardiagrele, San Vito, Fossacesia, Lanciano, Atessa, Casoli, Treglio, Rocca San Giovanni, Vasto e Chieti. Presenti anche Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e presidente dell'Anci Abruzzo, e il consigliere provinciale Filippo Di Giovanni, in rappresentanza della Provincia di Chieti.

L'intento della manifestazione, la seconda in un mese, è quello di supportare tutti i settori, dai commercianti, alle imprese, alla pesca, all’agricoltura per arrivare alle famiglie. "La richiesta al Governo è di intervenire con immediatezza con misure atte a sostenere e colmare questa crisi economica che presto potrebbe trasformarsi in una grande crisi sociale", sottolinea il sindaco Castiglione.

"Chiediamo l’immediata sospensione dei distacchi delle utenze", dice Franco Musa, tra i fondatori del comitato spontaneo e organizzatori della manifestazione, "e la rateizzazione dei debiti energetici spalmati in almeno vent’anni".