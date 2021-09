Trasporto pubblico, si può occupare fino all'80% dei posti assicurando il ricambio d'aria: l'ordinanza

Il presidente Marsilio ha firmato le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 40, contentente le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico".

Il provvedimento prevede che i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superino l'80% dei posti consentiti dalla carta circolazione, prevedendo prioritariamente l'uso dei posti a sedere.

Lo stesso coefficiente di riempimento si applica agli autobus Ncc, adibiti a trasporto pubblico locale.

Questo dato è ammesso solo qualora perduri, "secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa, l’inserimento della regione Abruzzo come zona bianca o gialla". In caso di trasporto che interessi la Regione Abruzzo e altra regione contigua in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tale regione a rischio più elevato.

L'ordinanza prevede inoltre che il ricambio dell'aria sia costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.

"Potrà essere aumentata la capacità di riempimento - dice l'ordinanza - oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal Cts".