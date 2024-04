Anche a Chieti scatta l'obbligo per i padroni di raccolta e pulizia delle deiezioni canine

L'amministrazione comunale illustra le iniziative finalizzate a potenziare il decoro e la pulizia della città con la firma, questa mattina durante una conferenza stampa, dell’ordinanza riguardante l’obbligo di condotta, per i proprietari e/o conduttori di cani, della diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide del proprio amico a quattro zampe.

“L’ordinanza nasce da una vera e propria lotta di civiltà – ha spiegato il sindaco Diego Ferrara - . Dobbiamo imparare a considerare la città come nostra e, dunque, a rispettare il decoro e la pulizia delle strade e delle piazze, a maggior ragione se siamo proprietari di animali di affezione. L’atto, che stanno adottando tantissimi Comuni in Abruzzo e non solo, serve a sollecitare una cittadinanza attiva positiva, che speriamo influisca altrettanto positivamente anche sul fenomeno delle altre deiezioni, che resta un vero problema, oltre che una mancanza di rispetto. Questo è solo l’ultimo dei provvedimenti volti alla cura di Chieti, che, nonostante le condizioni economiche attuali dell’Ente e in attesa delle risorse a cui potremo attingere attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato in visione al Ministero, non abbiamo mai sottovalutato. Puntiamo sulla collaborazione civile perché ha già dato belle prove in città, ad esempio ci sono tante associazioni e cittadini che si sono fatti avanti per l’adozione di aree e spazi verdi, visto che una manutenzione generale è onerosa e impossibile per il Comune in dissesto. Accogliamo tutte le segnalazioni, anche le critiche, perché conveniamo che servano a far crescere la società, ma in una comunità ognuno deve fare la sua parte: questo è l’invito”.

“L’ordinanza firmata obbliga i proprietari di cani di portare con sé una bottiglietta con del detergente liquido, si tratta di un piccolo passo in avanti per arrivare al decoro urbano, spingendo su una maggiora pulizia della città – ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto - . Le attività che metteremo in campo sono diverse: saremo sul territorio, quartiere per quartiere, per verificare la raccolta differenziata, potenziarla mettendoci a disposizione della cittadinanza dando informazioni e consigli e fare controlli, al fine anche di combattere fenomeni come gli abbandoni o i conferimenti fatti male. Con le commissioni Regolamento e Ambiente stiamo rimettendo a punto anche la stesura del regolamento di pulizia urbana che, ormai datato, deve essere aggiornato sia dal punto di vista normativo e sia dei contenuti, primo fra tutti rendendo equi gli oneri, in modo tale che le grandi utenze non siano equiparate a privati cittadini o piccole attività e si facciano carico della differenziata. L’altro strumento che ci aiuterà nella cura della città sarà quello delle guardie ambientali volontarie, di cui tanti Comuni si stanno dotando e che prima dell’estate arriveranno anche a Chieti supportandoci su controlli e monitoraggi. Attraverso poi le sponsorizzazioni abbiamo sollecitato la manutenzione di quasi tutte le rotatorie cittadine e la risposta arrivata dalla città è importante e costruttiva".

Il Comune ha annunciato anche che nelle prossime settimane partiranno gli sfalci delle aree esterne alle scuole. "A questo scopo - ha detto ancora Zappalorto - siamo riusciti a rinvenire delle somme ad hoc in bilancio che consentiranno le priorità. Un’attenzione che premia, Chieti è e resta Comune riciclone, abbiamo avuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Plastic Free e a fine aprile arriverà in città anche il consorzio Ricrea per la rigenerazione e la raccolta di impalli in acciaio per una tre giorni di sensibilizzazione dedicata che ci vedrà impegnati anche su questo".

“Negli ultimi tre anni, pur stando su percentuali considerevoli sopra il 65 per cento, l’ indifferenziato è aumentato, parimenti, è scesa anche la frazione organica, ovvero lo scarto vegetale, segnali che, malgrado l’abitudine a fare la differenziata, l’utenza sta portando avanti un comportamento anomalo che dobbiamo e vogliamo indirizzare meglio – ha concluso il responsabile di Formula Ambiente Nicola Della Corina - . Quindi stringeremo i controlli sul territorio, mettendoci a disposizione della gente e agiremo sulle grandi comunità, affinché abbiamo un comportamento virtuoso, visto che sono grandi utenti che incidono parecchio su tali risultati. Noi facciamo la nostra attività, dov’è necessario sanzioniamo per correggere le abitudini e facciamo sensibilizzazione, specie nelle scuole dove facciamo informazione costante e con raccolte a premi promuoviamo la raccolta differenziata, perché serva a seminare buoni comportamenti per il futuro”.