Operazione paladini del territorio: rifiuti rimossi e lezione di educazione ambientale a Poggiofiorito

Anche il Comune di Poggiofiorito ha aderito a Paladini del Territorio, l’iniziativa promossa da Fondazione Una - Uomo, Natura, Ambiente in tutta Italia che ha consentito la rimozione di più di 40 tonnellate di rifiuti abbandonati su tutto il suolo nazionale fra cui anche rifiuti particolarmente pericolosi, come amianto e siringhe usate, ma anche rifiuti ingombranti, abbandonati da tempo nelle aree naturali. 4.000 i volontari impegnati in 15 regioni italiane.

A Poggiofiorito, unica località coinvolta in provincia di Chieti e in Abruzzo, si sono svolte lezioni di educazione ambientale, finalizzate alla diffusione di buone pratiche per la raccolta differenziata e alla scoperta della flora e fauna che hanno coinvolto bambini e ragazzi nelle attività di ripristino ambiente.

Altre iniziative hanno unito all’attività di pulizia e rimozione dei rifiuti progetti volti a stimolare una più profonda conoscenza del territorio.