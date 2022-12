L’azienda Olivicola Casolana di Casoli trionfa al concorso Ercole Olivario

L’azienda Olivicola Casolana di Casoli si è aggiudicata il premio per le migliori “olive conciate – lavorate con il metodo Sivigliano” al concorso nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”.

Premiata a Perugia nella sede della Camera di Commercio, Olivicola Casolana ha conquistato la seconda posizione con la varietà Intosso (olive verdi in salamoia), grazie a un campione di olive dal colore uniforme e adeguato al grado di maturazione e al tipo di lavorazione (metodo “Sivigliano”), pezzatura media e calibro uniforme, con salinità, amaro e acido ben bilanciati e buona croccantezza.

Il concorso nazionale, giunto alla seconda edizione, premia le olive da mensa e ha come obiettivo quello di promuovere il settore delle olive da mensa, sostenendo le imprese olivicole nel miglioramento della qualità del prodotto, nella valorizzazione della tipicità e nella diversificazione della produzione.

Sono 8 i premi assegnati in questa importante occasione per le quattro categorie in gara:

Per la Categoria olive al naturale - fermentate al naturale

1° Classificato – l'azienda Terre Salentine soc. agr. semplice - Puglia

2° Classificato - cooperativa la Peranzana Alta Daunia – Puglia

Per la categoria olive disidratate e/o raggrinzite

1° Classificato – l’azienda Americo Quattrociocchi - Lazio

2° Classificato - l’azienda Feudo Euchinia di Dugo Vincenzo - Sicilia

Per la categoria olive conciate – lavorate con il metodo Castelvetrano

1° Classificato – la Società Agricola Pisciotta - Sicilia

2° Classificato - l’azienda Terramia Soc. Coop. - Sicilia

Per la categoria olive conciate – lavorate con il metodo Sivigliano

1° Classificato – l’Azienda Agricola Capuano - Puglia

2° Classificato – l’azienda L’Olivicola Casolana - Abruzzo

Durante l’evento si è preceduto, inoltre, all’assegnazione dei premi speciali previsti dal regolamento:

Premio Speciale Giovane Imprenditore, riservato al titolare under 40 che ha ottenuto il miglior punteggio, all’azienda Oilivis srl, Puglia;

Premio Speciale Impresa Femminile, previsto per l’impresa partecipante condotta da donne che abbia conseguito il maggior punteggio, all’ Azienda Agricola 5F, Liguria;

Premio Speciale Impresa Biologica, attribuito all’impresa biologica partecipante che abbia raccolto il punteggio più alto, all’Azienda Agricola Gabriele Francesco, Calabria.

Una menzione d’onore è stata conferita ai produttori di “Olive al Naturale” che hanno ottenuto un punteggio superiore a 75/100: dalla Calabria (1) all’Azienda Agricola Gabriele Francesco; dal Lazio (3) all’Unione Agricoltori Itrani, all’azienda Americo Quattrociocchi e all’azienda Agricola Cosmo di Russo; dalla Liguria (1) all’Azienda Agricola 5F; dalla Puglia (3) all’azienda Terre Salentine, alla Cooperativa La Peranzana Alta Daunia e all’Oilivis srl; dalla Sardegna (2) alla C.O.PAR Soc. Coop. Agricola e all’Azienda Agricola di Giovanni Mastinu; dalla Sicilia (4) a Terramia Soc. Coop., a Feudo Euchinia di Dugo Vincenzo, alla Società Agricola Pisciotta e all’Azienda agricola Centonze Antonino.

Una menzione di merito al territorio è stata assegnata alla regione Puglia, che ha presentato il maggior numero di campioni di “Olive da Tavola” in concorso.