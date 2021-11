Coronavirus, Abruzzo al quinto posto in Italia per l'occupazione delle terapie intensive con il 7%

L'occupazione dei posti letto di terapia intensiva in Abruzzo è al 7 per cento e la nostra regione è al quinto posto a livello italiano.

A indicarlo sono i dati analizzati dall'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

A destare preoccupazione, per ora, sono Friuli-Venezia Giulia, Marche e la provincia autonoma di Bolzano, come riferisce l'agenzia Dire.

Anche l'Italia, come molti altri Paesi europei, fa registrare una crescita del numero dei casi di positvità al Covid-19. Al momento tutte le nostre regioni rimangono in zona bianca ma alcune potrebbero presto tornare a tingersi di giallo. È il caso, ad esempio, del Friuli-Venezia Giulia, sotto la lente di ingradimento anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia nei reparti ordinari, sia in quelli di terapia intensiva. L'occupazione dei posti letto all'interno dei nosocomi rappresenta, infatti, uno dei parametri, che determinano l'eventuale passaggio in una fascia di rischio più alta e, di conseguenza, il cambio del proprio colore: per la terapia intensiva la soglia critica è 10%, percentuale che sale al 15% per quanto riguarda i reparti ordinari.

In base agli ultimi dati aggionati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la situazione peggiore si registra, dunque, in Friuli-Venezia Giulia, dove la percentuale di ricoverati positivi in terapia intensiva rispetto ai posti disponibili è del 14%. Una percentuale che scende al 13% nei reparti ordinari. Sul secondo gradino del podio di questa non invidiabile classifica ci sono le Marche, dove le terapie intensive sono occupate al 10% e i reparti ordinari al 7%. Non va meglio nemmeno nella provincia autonoma di Bolzano, dove l'occupazione delle terapie intensive è pari al 9% e quella nei reparti ordinari si attesta al 14%.

Poi seguono, al quarto e al quinto posto il Lazio, dove sono occupate all'8% le terapie intensive e al 9% i reparti ordinari, e l'Abruzzo, regione che fa registrare il 7% sul fronte delle occupazioni delle terapie intensive ed il 6% nell'ambito dei reparti ordinari.