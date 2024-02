"La Legione carabinieri Abruzzo e Molise non considera i sindacati": la denuncia del Nuovo sindacato carabinieri

"La Legione carabinieri Abruzzo e Molise continua a non considerare i sindacati". È l'accusa che arriva dal Nuovo sindacato carabinieri, dopo la visita odierna del comandante generale dell'Arma Teo Luzi alla caserma Pasquale Infelisi e, in seguito, al Centro nazionale amministrativo nella caserma Rebeggiani.

“Le visite di questo genere, oltre che previste periodicamente, possono essere l'occasione di incontro diretto col personale e con la realtà lavorativa che caratterizza i reparti”, commenta Nicola D’Agostino, segretario regionale del Nuovo sindacato carabinieri. “In taluni casi, compatibilmente con le stringenti tempistiche - prosegue - le visite possono rivelarsi dei proficui momenti di confronto con le associazioni sindacali militari, per legge unici rappresentanti dei carabinieri. Nonostante il comando generale dell'Arma, da tempo e in più occasioni, abbia impartito disposizioni finalizzate a coinvolgere in tali eventi le associazioni sindacali militari, questa segreteria rileva, ancora una volta, l'esclusione dall'incontro".

“Tale aspetto, non giustificabile come dimenticanza - aggiunge - appare voluto dal comando di corpo che, come sempre, ha previsto invece la partecipazione alla visita dell'ormai obsoleta rappresentanza militare, peraltro non più menzionata nel codice dell'ordinamento militare a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2023.”

Conclude Roberto Di Stefano, dirigente sindacale Regione Abruzzo e Molise: “Tali posizioni della scala gerarchica locale, inevitabilmente, vengono percepite come una manifestazione di chiusura al confronto e soprattutto di rifiuto nel riconoscere il ruolo e la legittimità dei sindacati militari a distanza di due anni dalla legge istitutiva. Queste scelte, in parte incomprensibili, ci riportano a un incontro avuto col precedente comandante della Legione, finalizzato alla trattazione di alcune problematiche, in occasione del quale ci fu risposto che avremmo potuto solo 'prenderci un caffè in attesa dei decreti attuativi', come a non voler riconoscere il ruolo degli interlocutori sindacali e nonostante la vigenza della legge 46/2022. Una chiusura anacronistica, non più accettabile, che limita l’esercizio dei diritti dei carabinieri”.