Nuova area parcheggio a Paglieta, la Regione Abruzzo finanzia il progetto

Ci sarà presto una nuova area parcheggio a Paglieta, in contrada Sant’Egidio, come annunciato dal Comune il quale è risultato beneficiario di un contributo per la realizzazione di una importante opera di urbanizzazione, finanziata dalla Regione Abruzzo. Il progetto comprende anche una piazzola di sosta per la fermata di autobus, la realizzazione di una moderna pensilina di attesa pullman da parte degli studenti che devono raggiungere le scuole, oltre all’installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici.

"La domanda attinente la concessione di contributi - spiega il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani - è stata presentata in regione nell’agosto del 2020, dagli uffici competenti del nostro Comune, e questa mattina sono stato informato che i fondi intercettati dall’Amministrazione comunale di Paglieta, per la valorizzazione urbana della zona in pianura, sono stati concessi. Il costo di questi importanti lavori ammonta a 100.000 euro, di cui 69.000 finanziati dalla Regione, 31.000 somme comunali. Il nuovo parcheggio consentirà di potenziare i servizi a beneficio dei cittadini e, nel contempo di migliorare la viabilità. L’importo ottenuto per i lavori che dovranno essere avviati in tempi brevi, a Sant’Egidio, in pianura, si va a sommare agli oltre 100.000 € per l’ultimazione della scuola materna di San Canziano".