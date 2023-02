"L'avviso per il nuovo direttore di Anestesia è legittimo": la Cisl Medici contro Smargiassi

L'avviso pubblico per cercare il direttore dell'unità operativa di Anestesia e Terapia Intensiva dell'ospedale San Pio di Vasto è "conforme a quanto stabilito in sede giudiziaria e, per questo, totalmente legittimo". Così il segretario regionale Cisl Medici Abruzzo Molise, Carlo Capparuccia, replica al presidente della commissione regionale Vigilanza Pietro Smargiassi, che aveva sollevato il caso, spiegando che la graduatoria si basa su requisiti vecchi di anni e l'affidamento potrebbe rischiare ricorsi o contrasti legali.

Ma la Cisl Medici Abruzzo Molise ricostruisce la vicenda sconfessando le affermazioni del consigliere regionale.

L'avviso pubblico per individuare il direttore dell'unità operativa complessa del San Pio risale al 2017, quando la procedura venne indetta con la deliberazione numero 627 del 5 giugno. L'anno successivo, con la deliberazione 1.376 del 15 novembre, venne conferito l'incarico, subito soggetto a ricorso presentato al giudice del lavoro di Chieti. In particolare, nel ricorso si contestava "l'illegittimità delle valutazioni". Il 2 marzo 2021 è arrivata la sentenza che ha dichiarato illegittima l'assegnazione e alla Asl Lanciano Vasto Chieti non è rimasto che prendere atto della decisione del tribunale.

"Pertanto - spiega il segretario regionale Cisl Medici - e? stata correttamente disposta la rinnovazione della procedura dell’avviso, da espletare nominando la relativa commissione esaminatrice in composizione radicalmente diversa rispetto a quella le cui determinazioni sono state oggetto di censura". Il 25 novembre 2021 la commissione ha sorteggiato i componenti e lo scorso 17 novembre, con la deliberazione 1.632 del direttore generale della Asl, è stata ricostuita la commissione di valutazione dell'avviso pubblico "della discordia". Poche settimane fa, il 24 gennaio, si è svolta la procedura concorsuale.

"Cisl Medici - incalza Capparuccia - si oppone, nelle forme e nei contenuti, a quanto sostenuto dal presidente Smargiassi, poiche? tale segnalazione, oltre ad essere priva di fondamento, non e? conforme agli assunti e atti amministrativi prodotti. Evidentemente, pur non essendo questa la sede maggiormente idonea per inutili e sterili polemiche, le eventuali illegittimita? richiamate farebbero riferimento, come sancito dal giudice del lavoro, alla precedente procedura concorsuale".

Il sindacato invita infine la Asl "a dar seguito agli adempimenti consequenziali".