Nuovi mezzi sgombero neve inaugurati a Lettomanoppello: serviranno anche la provincia di Chieti

Sono stati inaugurati, nella sede della protezione civile di Lettomanoppello, i nuovi mezzi di sgombero neve e antighiaccio a disposizione per dieci comuni della provincia di Chieti e di Pescara. Si tratta nello specifico di spazzaneve e spargisale che supporteranno gli operatori nella rimozione di coltre bianca e ghiaccio dalle strade urbane, garantendo così tempestività nelle azioni e sicurezza dei cittadini nel periodo invernale.

La simbolica inaugurazione, come riporta IlPescara, è avvenuta sabato 20 gennaio alla presenza, tra gli altri, del consigliere regionale Pd Antonio Blasioli, del sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso e dell'assessore comunale Fabio Ferrante oltre che di tutti i volontari. L'attività della protezione civile di Lettomanoppello si estende anche nei comuni Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Miglianico in provincia di Chieti accanto a quelli di Castiglione a Casauria, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca e Turrivalignani.

Le attrezzature sono state acquistate dal Comune di Lettomanoppello con i fondi regionali.