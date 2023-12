Nuovi direttori dei musei: Federica Zalabra confermata alla guida del Munda in Abruzzo

Tra i direttori dei musei italiani individuati dal Ministero della cultura all’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico, c'è anche Federica Zalabra,già a capo della direzione regionale musei (ex polo museale) con sede a Chieti, all'interno del museo archeologico nazionale Villa Frigerj. Zalabra è stata confermata direttore del museo nazionale d’Abruzzo all'Aquila (Munda) e direttore regionale musei Abruzzo; la terna comprendeva anche Cristina Collettini e Mirella Serlorenzi.

Tra direttori dei musei di seconda fascia individuati dal direttore generale Musei Massimo Osanna, c'è un'altra conoscenza abruzzese: Costantino D’Orazio, nominato per la galleria nazionale dell’Umbria. Funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica (XVI e XVII secolo) e contemporanea, divulgatore, D’Orazio è stato anche presidente di giuria del premio Michetti 2022 e curatore del premio Michetti 2023 a Francavilla al Mare.

"Un incarico molto importante, per un nome così vicino al tessuto culturale della nostra città e così legato al prestigio del Premio e della Fondazione Michetti" il commento del sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo. La terna comprendeva anche Francesca Riccio e Mirella Serlorenzi.

Di seguito tutti i nomi dei nuovi direttori dei musei italiani indicati dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell’ambito della terna proposta dalla commissione giudicatrice: Renata Cristina Mazzantini per la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, la terna comprende anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi; Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, la terna comprende anche Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli; Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la terna comprende anche Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini; Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera; la terna comprende anche Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde.

I direttori dei musei di seconda fascia, individuati dal direttore generale Osanna, sono, assieme a Federica Zalabra per il Museo nazionale d’Abruzzo e a Costantino D’Orazio per la galleria nazionale dell’Umbria; Fabrizio Sudano per il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, la terna comprende anche Elena Rita Trunfio e Stella Falzone; Thomas Clement Salomon per le gallerie nazionali di Arte Antica, la terna comprende anche Maria Cristina Terzaghi e Cinzia Ammannato; Stella Falzone per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, la terna comprende anche Anita Guarnieri e Luigina Tomay; Alessandra Necci per le gallerie estensi, la terna comprende anche Giovanni Sassu e Paola D’Agostino.