Aumenti fino a 20 centesimi sui biglietti degli autobus: le nuove tariffe del trasporto pubblico locale

Nuove tariffe per i biglietti del trasporto pubblico, con aumenti che vanno da 0,05 a 0,20 euro, a seconda che si tratti di biglietti urbani, interurbani, ordinari e abbonamenti. I ritocchi sono stati approvati ieri dalla giunta regionale. "Il provvedimento - spiega l'assessore ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis - si limita all’adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe stesse. L’ultimo aggiornamento, stabilito pure con delibera di Giunta, risale al 25 agosto 2016”.

“Nessun aumento aggiuntivo, quindi, è stato previsto rispetto a quello del tasso di inflazione registratosi dal 2016 al 2024 – ha spiegato D’Annuntiis - Questo, a differenza di quanto deliberato, nell’agosto 2016, dalla hiunta D’Alfonso che aveva disposto aumenti aggiuntivi, rispetto al tasso inflazione, dal 10 al 15%. Ne discende che, nei cinque anni che vanno dal 2011 al 2016 – ha aggiunto l’assessore – l’aumento complessivo è stato del 39%. L’adeguamento, inevitabile in quanto tutti abbiamo constatato come l’aumento dei costi dell’energia e del carburante sia stato impattante negli ultimi anni, – ha continuato – è stato strutturato in maniera da incidere in misura minima sugli utenti, con particolare attenzione a quelli più deboli, così come si può evincere dalle relative tabelle”.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

“Nel confronto con le altre Regioni, che hanno già deliberato gli adeguamenti, – ha sottolineato D’Annuntiis, – le tariffe approvate da questa Giunta sono tutte al di sotto della media nazionale che prevede 1,50 € per la corsa ordinaria a fronte di 1,30 € per l’Abruzzo; 4,80 € per il biglietto urbano giornaliero a fronte di 3,20 € per l’Abruzzo; 44,00 € per abbonamento mensile nominativo a fronte di 35,20 € per l’Abruzzo. Nel prevedere questi adeguamenti tariffari, inevitabili e necessari per garantire un livello di servizio sempre più efficiente, – ha concluso l’assessore D’Annuntiis – è stato prioritario alleggerire l’impatto verso le categorie per cui il servizio di trasporto pubblico è indispensabile e vitale, come gli studenti e gli over 65, nonché i titolari di reddito ISsee fino a 10.000,00 €”.

Il costo del biglietto urbano della durata di 90 minuti passa da 1,20 a 1,40 euro, il giornaliero da 2,70 a 3,20, gli abbonamenti nominativi da 23 a 25,3, quelli per tutte le linee da 32 a 35,20.

Sul fronte degli aumenti delle tariffe per il trasporto pubblico locale, non manca una polemica dell'opposizione. "Con una mano si aumenta del 20% circa il costo dei biglietti ai cittadini per il trasporto pubblico, con l’altra si stanziano fondi a pioggia per manifestazioni sportive, concerti e l’acquisto di non ben specificati carteggi dannunziani da donare al Comune di Pescara”, è il commento del consigliere regionale Luciano D'Amico.

“L’aumento dei costi del trasporto, approvato ieri dalla giunta di centrodestra, avrà un importo stimabile tra i 4 e i 5 milioni di euro annui e sarà a carico soprattutto di quei cittadini, studenti, anziani e pendolari, che più usufruiscono dei mezzi pubblici e sono stati colpiti dall’inflazione che già ha eroso significativamente il loro potere d’acquisto. La Regione Abruzzo, invece che fornire un sostegno alle fasce più deboli della popolazione regionale, limita il loro diritto di mobilità, comprime il loro diritto alla salute, richiedendo alle Asl tagli e piani di rientro, non fornisce alcun supporto alle categorie produttive fra cui, per esempio, i viticoltori colpiti dal dramma delle peronospora", incalza.

"Così appare evidente che i fondi derivanti dall’aumento dei biglietti, che confluiranno nelle casse della Regione, non saranno certo utilizzati per potenziare i trasporti, che in Abruzzo presentano notevoli criticità, ma andranno a coprire, per esempio, l’aumento da 250 a 500mila euro per la Notte dei serpenti; l’acquisto di una non meglio precisata biblioteca dannunziana per il Comune di Pescara (della quale non esiste perizia e di cui non conosciamo il contenuto) o il trasferimento in quota di bivacchi alpini. Per questo - conclude D'Amico - ieri ho rivolto un appello a tutta l’aula, al fine di evitare richieste che prevedono nuovi capitoli di spesa su funzioni non primarie, almeno fino a quando non sarà possibile avere un quadro generale sull’avanzamento della spesa, sull’andamento del disavanzo sanitario 2024 e sulle priorità che la Regione intende perseguire”.