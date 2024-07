Nuovo look per la polizia locale di Lanciano: è arrivata la nuova uniforme

La polizia locale della città di Lanciano si rifà il look. Questa mattina il comandante del corpo, maggioe Guglielmo Levante, ha presentato al sindaco Filippo Paolini l’uniforme operativa di nuova istituzione, che gli operatori della polizia locale indosseranno sin da subito.

L’uniforme ordinaria tradizionale, quella con cappello bianco, giacca blu e cravatta, non sarà dismessa ma, con più limitate modifiche, rimarrà in dotazione. Con deliberazione del 24 luglio 2023, la Regione Abruzzo ha dato finalmente attuazione alla legge regionale n. 42 del 2013 dettando le caratteristiche specifiche dei nuovi simboli, colori, uniformi, fregi e altri elementi distintivi e di dotazioni dei corpi e dei servizi di polizia locale d'Abruzzo.

L’obiettivo da sempre perseguito è stato quello di recuperare e imporre, a livello regionale, quella uniformità che nel tempo, per una serie di motivi e di esigenze diversi, si era andata perdendo. In più, bisognava stare al passo dei tempi individuando uniformi e dotazioni più rispondenti alle esigenze operative, così come è stato per le forze di polizia dello Stato e per le altre polizie locali d’Italia.

Le novità dei fregi, dei colori e delle fogge sono state frutto di una collaborazione istituzionale stretta dalla Regione con l’Isia, l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara, che ha valorizzato il lavoro degli studenti nella progettazione degli elementi grafici e dei vari bozzetti. Tessuti e materiali hanno poi trovato anche una loro disciplina tecnica approvata con deliberazione di giunta regionale n. 64 del 31 gennaio scorso, con la quale sono state regolamentate anche le specifiche tecniche dei veicoli in dotazione dei corpi.

Su tutto, va evidenziata l’istituzione del fregio identificativo della polizia locale della Regione, costituito dall’immagine stilizzata del Guerriero di Capestrano, posato su di un campo di tre colori che rappresentano le cime innevate dei nostri monti (il bianco), i boschi e le colline (il verde), e il Mar Adriatico (il blu).

“Plaudo alla Regione Abruzzo che ha dato seguito ad una vecchia normativa regionale – commenta il sindaco Paolini – che serve anche per dare un'immagine nuova alla polizia locale, da sempre la più vicina ai cittadini. La nostra amministrazione ha investito da subito sulla polizia locale con l'acquisto di due nuovissime autovetture e a breve aumenteremo la dotazione organica che vestirà con un nuovo look molto moderno”.

È in corso, infatti, la selezione per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato, che andranno a rimpinguare un organico ormai ai minimi storici.