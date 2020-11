Nuova interruzione di energia elettrica nella zona di Mater Domini

Una nuova interruzione della fornitura elettrica è prevista nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, nella zona del centro storico.

Gli operai dell'Enel sono al lavoro da ore per sostituire un cavo difettoso tra via Mater Domini e via Cauta. Come informa l'assessore Stefano Rispoli: "Per circa un'ora andrà via la luce, intorno alle 17, sperando di risolvere definitivamente il problema".

Ovviamente dipenderà anche da quello che i tecnici troveranno al momento della sostituzione.

Da giorni i residenti della zona stanno subendo continui black-out. L'ultimo la scorsa notte. I guasti interessano gli abitanti di via Mater Domini, via De Lellis, via Cocco, via Principessa di Piemonte, via De Thomasis, via Cauta, via Del Giudice, via Viaggi, largo Teatro Vecchio, via Allegranza e dei gradoni di via Cauta.