Arriva il Nue 112, il sindacato dei carabinieri: "C'è bisogno di personale in numero adeguato"

È stato inaugurato ieri in Abruzzo, con la presenza del ministro dell'Interno Piantedosi all’Aquila, la nuova centrale unica di risposta del 112.

Il numero unico per le emergenze unificherà le richieste d'intervento che giungono ai numeri 112-113-1530-115-118, fino ad oggi divise tra le forze dell'ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia costiera), vigili del fuoco e il soccorso sanitario. Una "rivoluzione" che permetterà uno screening iniziale delle richieste per veicolare unicamente le reali emergenze alle centrali operative delle diverse istituzioni coinvolte.

A commentare la novità è Roberto Di Stefano, segretario regionale Abruzzo e Molise Nuovo sindacato carabinieri: "Sono molto contento per i nuovi posti di lavoro creati che permetteranno a 40 famiglie di avere fiducia nel futuro - dice il sindacalista - ma viene da domandarci come mai tutta questa tecnologia utilizzata dal Nue112 per l'identificazione e il rintraccio preciso delle richieste e dei richiedenti non sia stata fino a ora disponibile per le nostre centrali operative. È indubbio che il Nue112 ci consentirà di avere finalmente informazioni di qualità dalle quali gestire i nostri interventi, ma è bene sottolineare che il collo di bottiglia rimane la necessità di avere risorse sul territorio (e nelle centrali operative) in grado di affrontare le emergenze efficacemente."

Di Stefano sottolinea che "i protocolli di gestione delle chiamate al Nue112 presuppongono centrali operative di secondo livello ("l'antico" 112) strutturate in una maniera che nella maggioranza dei casi non risponde alla realtà immaginata.Nella quasi totalità dei casi, infatti, c'è un solo carabiniere a rispondere, e che deve, contemporaneamente, gestire altre situazioni, attivare eventuali supporti, mentre è anche impegnato a rispondere alle normali telefonate che arrivano ai centralini, e, tra le altre cose, nel resettare le centinaia di telefonate di allarme collegate al sistema del tracciamento degli arresti domiciliari che arrivano ogni giorno; un sistema che onera gli operatori perché la quasi totalità dei numerosi allarmi sono falsi, non corrispondono a una situazione di emergenza, ma comunque li impegnano e responsabilizzano; provate a pensare se l'operatore dovesse inviare una pattuglia per verificare ogni allarme".



"Ben venga il supporto del Nue 112, è una novità apprezzabile perché aiuta il processo delle emergenze - conclude il sindacalista dei carabinieri - ma non deve essere dimenticata l'esigenza di avere personale in numero adeguato e ben retribuito: Le nostre centrali operative sono in continua crisi di personale, con turni che vanno oltre le normali ore previste per lunghi periodi; non si può certo pensare di obbligare il personale a effettuare prestazioni straordinarie per compensare deficienze organiche che non sono colpa del Lavoratore, anche perché retribuite con soli 7/8 euro l'ore".