Negli hub vaccinali abruzzesi inizia la somministrazione del Novavax da lunedì 28 febbraio

Partiranno lunedì 28 febbraio le somministrazioni del nuovo vaccino contro il Covid Novavax negli hub delle Asl abruzzesi.



Lo comunica l’Assessorato alla Salute specificando che "l’accesso agli hub ferme restando diverse disposizioni particolari di ciascuna azienda sanitaria, sarà libero e senza prenotazione".

Sono 21.900 le dosi di vaccino Novavax in arrivo entro domenica in Abruzzo, come stabilito dalla struttura commissariale nazionale: 6.400 le dosi assegnate alla Asl Lanciano Vasto Chieti.