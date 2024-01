La Notte dei Serpenti: il maestro Melozzi annuncia l'apertura delle audizioni per musicisti e cantanti

Seconda edizione in vista per la “Notte dei serpenti”, il concertone diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Un evento che la scorsa estate ha richiamato a Pescara, migliaia di persone.

Per coinvolgere il maggior numero di artisti abruzzesi sono stati aperti i casting per musicisti e cantanti. Le audizioni iniziali si svolgeranno online, seguite da audizioni dal vivo per una selezione finale. Questo il link di riferimento per proporre la propria candidatura.



Si tratta di un progetto rivolto a musicisti e cantanti abruzzesi, o di origini abruzzesi, o non abruzzesi ma che amano la terra d’Abruzzo, interessati a partecipare ad un’iniziativa culturale di rilievo che mira a valorizzare e diffondere la tradizione musicale abruzzese.



“Il successo che abbiamo ottenuto con la prima edizione, sia di pubblico in presenza sia di pubblico che ha seguito l’evento sui canali Rai - ha sottolineato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio - ci incoraggia per questa seconda edizione. Attraverso le audizioni cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che amano la musica, le canzoni e le tradizioni abruzzesi farli diventare i protagonisti sul palco. Siamo sicuri che anche quest’anno la Notte dei serpenti bisserà il successo dello scorso anno”.