Musica, giostre e divertimento per la Notte gialla allo Scalo: i divieti

La Notte gialla sabato 16 settembre accenderà le principali vie di Chieti Scalo e chiuderà chiude gli eventi scalini di settembre.

Il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone invitano tutta la città a partecipare numerosa: "La Notte gialla sabato 16 settembre è una grande festa istituita dalla nostra amministrazione, un grandissimo allestimento itinerante con degli addobbi di colore giallo, dei gadget ed una grande area pedonale. Un’isola unica e aperta per godere di un intrattenimento che quest’anno coinvolge i talenti del territorio che quest’anno è esempio di virtuosità. Siamo davvero molto felici di aver riscontrato la partecipazione ampia da parte del tessuto commerciale e delle band locali".

Nove saranno i concerti, di cui due sul palco centrale: Fabi Zero, cover di Renato Zero, popolare in tutta Italia, si chiuderà con i Demode, in assoluto la più importante tribute band dei Depeche Mode in Italia. Nlle strade suoneranno i Kom 2.0, i Fuzzy Dice che sono spesso in Rai e ripropongono un rock’n’ roll anni ’50 e ’60, i Jolly Blue, cover degli 883, Freschi e Blonna, Vaskomania 2.0, The Cloud Blues Band e tutti i dj. Ci sarà anche Fitness e acrobatic asd che presenterà uno spettacolo di danza aerea, amaca, cerchio e tessuti con Opera Park una struttura a traliccio triangolare innovativa a forma di rin.

Questi i principali divieti per la Notte gialla 2023: l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 13, del giorno 16 settembre alle ore 2,00 del giorno 17 settembre 2023, nonché per il giorno 17 settembre, dalle ore 15,00 alle ore 24,00, nelle seguenti strade: via Colonnetta (dall’intersezione con via Bellini e via Palizzi a quella con p.le Marconi); piazzale Marconi (dall’intersezione con via Avezzano a quella con viale B. Croce e con viale Abruzzo; via Meneghini, via Lanciano, via De Virgiliis, via Scaraviglia, via Avezzano. Sulle stesse strade divieto di transito dalle ore 19.