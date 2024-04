Lavori di riparazione, niente acqua per un giorno a Villa Santa Maria

La Sasi comunica che, a seguito di un lavoro di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel comune di Villa Santa Maria.

In particolare, l'interruzione idrica riguarderà le zone di via Madonna in Basilicata, via sopra gli Orti, via Borgata Orti, via Stazione, piazza Marconi, contrada Poggio, dalle ore 8 di sabato 20 aprile, fino a conclusione dei lavori prevista per le ore pomeridiane della medesima giornata.