Nicola Di Biase nuovo coordinatore di Anci Giovani Abruzzo per la provincia di Chieti

L’assessore alla cultura, al turismo e alle politiche giovanili di Castel Frentano, Nicola Di Biase, è il nuovo coordinatore della provincia di Chieti per Anci Giovani Regione Abruzzo. La nomina è stata resa pubblica dal vicecoordinatore regionale di Anci Giovani Abruzzo, Giovani Finoro, durante la riunione del direttivo regionale tenutasi al Parco dei Priori a Fossacesia.

Di Biase, di professione impiegato, è stato eletto consigliere comunale al Comune di Castel Frentano con le elezioni amministrative del 26 maggio del 2019.

“Ringrazio i vertici regionali per aver riposto in me la loro fiducia assegnandomi questa importante nomina. Questo nuovo incarico rappresenta per me uno stimolo importante a fare sempre meglio,non solo per Castel Frentano, ma ora per l’intero territorio della nostra provincia” afferma il neo coordinatore provinciale Di Bias “è mia intenzione portare avanti questo ruolo con il massimo dell’impegno per aggregare nelle nostre fila sempre un numero maggiore di giovani amministratori pronti ad aiutarci a cambiare la nostra provincia e la nostra regione. La maggior parte di noi proviene da piccoli paesi quindi abbiamo tutti a cuore il desiderio di dare uno slancio alla crescita dei nostri borghi”.

Sette le nomine dipartimentali ottenute da giovani amministratori della provincia di Chieti all’interno del direttivo regionale di Anci Giovani Abruzzo: Sicurezza e legalità: Giovanni Finoro assessore comune di Fossacesia, Fonti rinnovabili - transizione ecologica: Marco Mancini sindaco comune Lentella, Aree interne-parchi e riserve: Tiziana di Renzo sindaca di Lama dei Peligni,Coordinatore presidenti consigli comunali: Mattia Garzia presidente del consiglio del comune di Taranta Peligna,Integrazione e diritti civili: Paride Paci consigliere comunale di Chieti, Mobilità Sostenibile-piste ciclabili: Carla Zinni vicesindaco comune di Casalbordino, Finanziamenti e politiche europee: Marina Salvatore assessore comune di Rapino,Scuola e servizi connessi: Alessandro Lannutti consigliere comunale di Gessopalena.