"Chi ha detto che la stagione sciistica è finita?": torna la neve sulla Majella

E quando tutto sembrava finito ecco la nuova perturbazione che sta portando freddo e neve sulle nostre montagne. La stagione sciistica non è ancora terminata in Abruzzo e sulla Majella.

Temperature sotto lo zero e fiocchi di neve stanno caratterizzando questo avvio di primavera: sulla Maiella, in località Majelletta Blockhausl la scorsa notte sono stati registrati - 7.6°.

Sulla pagina Facebook di "Maielletta we" che gestisce gli impianti di Mammarosa si legge: finché c'è neve c'è speranza e noi speriamo in una inaspettata riapertura degli impianti. I nostri paesaggi sono di nuovo imbiancati. Siete pronti a tornare in pista?".

Sulla pagina di Sciovie Marcantonio che gestisce lo skilift di Passolanciano invece si legge: "dieci centimentri di neve fresca che non ci permettono ancora di poter ripristinare il funzionamento degli impianti. Aspettiamo con speranza".