La neuroscienziata abruzzese Antonella Santuccione al Liceo Masci di Chieti

Antonella Santuccione, patologa e neuroscienziata esperta delle malattie della mente e del cervello, sarà ospite del liceo Masci di Chieti martedì 13 febbraio in occasione dell’International Day of Woman and Girls in Science.

La luminare, Chief Medical Officer all'Altoida a Zurigo, incontrerà gli studenti delle classi quinte per un seminario sulle malattie mentali e le differenze di genere tra di esse. L’incontro prende il titolo dal libro pubblicato dalla studiosa nel 2021 “Una bambina senza testa”, volume che esplora la malattia mentale e del cervello scoprendo le differenze che esistono tra uomini e donne.

Antonella Santuccione, nata a Penne e cresciuta a Cepagatti, ha concentrato la sua ricerca scientifica soprattutto sull’ Alzheimer ed è una pioniera della medicina di precisione orientata alla comprensione dell'influenza che sesso e genere hanno sulle malattie neurologiche.

La professoressa Santuccione ha ricevuto numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, per il suo lavoro. Tra essi, l’elezione a “Donna dell’anno 2019” dalla rivista svizzera “Woman in Business” 2019, il “Premio Medicina Italia” nel 2020, il Premio Veuve Clicquot Bold Woman 2022 ed il Premio Internazionale “Dean Martin” International nel 2023.

Il seminario avrà inizio alle 11 all’auditorium Cianfarani, si concluderà alle 13 e avrà valenza come moduli di orientamento e come Pcto per gli studenti della curvatura biomedica.