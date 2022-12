Disagi per la nebbia in aeroporto: tre voli dirottati a Roma Fiumicino nella notte di Santo Stefano

Disagi all'aeroporto d'Abruzzo a causa della fitta nebbia che ieri pomeriggio, 26 dicembre, è scesa sulla costa abruzzese. Come riporta Il Pescara, i passeggeri che ieri sera sarebbero dovuti atterrare a Pescara con i due voli serali Ryanair partiti da Londra Stansted e da Bergamo e per quello Ita proveniente da Linate sono stati dirottati all'aeroporto di Roma Fiumicino e sono poi tornati a Pescara con i pullman.

Tutti e tre i voli sono atterrati nello scalo della Capitale con un'ora e mezza di ritardo in piena notte. I primi due voli, quello proveniente da Londra e da Bergamo, erano arrivati a destinazione, ma atterrare era impossibile proprio per la fitta nebbia che non consentiva di compiere in piena sicurezza le manovre di atterraggio. Un'attesa in volo sul mare fino alla decisione di puntare direttamente su Fiumicino non essendo migliorata la visibilità.

Più repentina la decisione per l'Airbus Ita decollato da Milano Linate: sin da subito si è deciso per il suo atterraggio all'aeroporto romano. Atterraggio avvenuto all'alba. Questa mattina partenze regolari verso Londra da Pescara con qualche ritardo registrato per chi volava in direzione Bergamo e Linate.