Il National Geographic sceglie le spiagge più belle d’Italia: ce n’è anche una in Abruzzo

Bandiere blu, arancioni e verdi contraddistinguono le migliori spiagge d’Italia, ma cosa ne pensano gli autorevoli esperti della rivista National Geographic? Il magazine ha stilato la lista delle 12 spiagge più belle d’Italia e tra queste ce n’è anche una in Abruzzo.

Nella scelta hanno influito certamente l’acqua cristallina e la sabbia bianca, fine e quasi caraibica ma anche gli scenari, la vista infinita a perdita d’occhio su paesaggi che restano nel cuore e nell’anima. Ecco perché al primo posto in classifica troviamo Capo Peloro, in Sicilia.

“Capo Peloro si trova nel punto in cui i mari Ionio e Tirreno vorticano l’uno nell’altro. Di fronte al villaggio, la spiaggia, una riserva naturale, appare come un’ampia e piatta distesa di sabbia, che si dispiega sotto un gigantesco traliccio elettrico, che un tempo era il più alto del mondo, I delfini si scatenano nelle acque cristalline e i pesci spada attraversano lo stretto in estate, mentre la costa calabrese si profila all’orizzonte” – spiegano gli autori del National Geographic.

A seguire ci sono altri posti da sogno, come Baia di Riaci in Calabria e Marina di Alberese in Toscana. Ma, attenzione, nell’autorevole classifica delle migliori spiagge d’Italia secondo il National Geographic spunta anche un’abruzzese.

Si tratta della bellissima spiaggia di Punta Aderci, collocata all’interno della riserva naturale del comune di Vasto, in provincia di Chieti. Punta Aderci conquista l’11esima posizione in classifica. Ecco la lista completa delle 12 spiagge più belle d’Italia secondo il National Geographic: