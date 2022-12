Musica natalizia in filodiffusione: Teate on air allieta le passeggiate in centro

Lungo corso Marrucino a Chieti centro o e in via Scaraviglia e via De Virgiliis a Chieti Scalo è possibile ascoltare musica natalizia, podcast e jingle appositamente creati dai volontari di Radio Teate On Air, la web radio del Comune inaugurata il 30 ottobre 2021 e andata in onda ufficialmente il 14 febbraio 2022, disponibile sul sito www.radioteateonair.it.

Radio Teate On Air è un progetto portato avanti dai giovani volontari dell'associazione Erga Omnes, presieduta da Pasquale Elia, finanziato dalla Regione Abruzzo nel 2020 e 2022, sostenuto dal Comune di Chieti in particolare dagli assessori comunali Mara Maretti (politiche sociali) e da Manuel Pantalone (politiche giovanili), oltre al supporto dell'Informagiovani di Chieti e al patrocinio dell'università degli studi d'Annunzio e del Csv Abruzzo.

Nell'ex-centro sociale San Martino a Chieti Scalo, grazie all'impegno della protezione civile Valtrigno di Chieti guidata da Marco Rosati, è presente uno studio radiofonico dove vanno in onda i programmi del palinsesto.

L’idea principale è quella di creare uno spazio di aggregazione e un’occasione formativa sempre in crescita. Ad oggi Radio Teate On Air vanta la presenza stabile di molti giovani, tra studenti delle scuole superiori, universitari e lavoratori, che contribuiscono quotidianamente a realizzare programmi in formato podcast, articoli per il blog, contenuti social, playlist musicali, interviste e tanto altro ancora.

Oltre agli speaker, che prestano la loro voce ai vari programmi, è bene evidenziare il lavoro che c’è dietro tutta la programmazione: editing, regia, grafica, comunicazione e altro ancora. Sono attività essenziali per creare un servizio di buona qualità, gestito da volontari che con grande impegno si sono autoformati dall'inizio del progetto con passione costante, creando un vero e proprio team di lavoro.

Chi fosse interessato a contribuire al progetto, può inviare una mail a: info@radioteateonair.it

Per restare sempre aggiornati sulle attività e sulle iniziative seguite anche i profili social su Facebook e Instagram.