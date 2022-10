Assunzioni, aperture a tempo pieno e una sede per la Direzione regionale: la nuova stagione dei musei archeologici teatini

I due musei statali di Chieti, Villa Frigerj e La Civitella, da qualche settimana sono aperti tutti i giorni dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 9 alle 19,30. Fa notizia, e fa anche piacere, dopo un periodo di aperture a singhiozzo, lamentele di turisti e cittadini dal vivo o sui social e imbarazzo da parte degli addetti ai lavori. Ora è arrivato nuovo personale, nello specifico 12 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza vincitori del concorso del Ministero della cultura bandito due anni fa.

Sono 22 gli assegnati all’Abruzzo, oltre la metà è stata assunta a Chieti: si aggiungono alle 6 unità già attive in entrambi i musei archeologici nazionali.

“Attraverso un lavoro indefesso e alacre della Direzione regionale dei musei tramite la dottoressa Federica Zalabra e grazie al direttore della Civitella Marcello Iannicca abbiamo raggiunto un obiettivo che non veniva centrato da anni. Con questa potente iniezione di nuovo personale Afav riusciremo a valorizzare i nostri musei nazionali e portarli alla fruibilità piena, perché la comunità li conosca e li ammiri in tutta la bellezza di cui sono depositari” ha esordito in conferenza stampa il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare rimarcando che le attenzioni nei confronti dei musei cittadini e le conseguenti riaperture a tempo pieno “mancavano da qualche anno e sono un risultato che fa seguito anche alla visita, nel dicembre scorso, del direttore generale dei musei del Ministero della cultura Massimo Osanna che ha toccato con mano la grandezza del nostro patrimonio museale. Un cambio di passo iniziato subito – ha aggiunto - quando abbiamo trovato una situazione critica, tanto che a volte i musei non erano fruibili a causa dell’esiguità del personale. Situazione che noi abbiamo anche cercato di cambiare in meglio in attesa del concorso nazionale, mettendo a disposizione 12 percettori di reddito di cittadinanza, con un’intesa che abbiamo esteso anche alla Cultura, perché ha funzionato bene su altri settori in cui la nostra amministrazione li ha subito impiegati”.

"L’apporto dei percettori del reddito di cittadina è stato importante – ha rimarcato la direttrice regionale Federica Zalabra – per far sì che i musei fossero aperti pur nella penuria di assistenti alla fruizione fino all’estate. Dal concorsone del Mic Chieti è stata interessata dal maggior numero di unità dopo aver rappresentato al direttore generale Osanna la necessità di avere un potenziamento forte degli organici: lui è venuto a toccare con mano la grandezza del patrimonio teatino e ha dirottato più personale qui. Chieti ha una concentrazione incredibile di musei e siti statali che non ha grossi eguali in altre città. Il Ministero soffre comunque la mancanza di funzionari, noi a breve andremo ad interpello interno per coprire le aree scoperte in Abruzzo, compresa la designazione di un direttore per Villa Frigerj (al momento è la stessa Zalabra, ndr) bando che contiamo di pubblicare entro fine anno. Ci auguriamo che l’aumento di personale e la presenza più costante del museo sul territorio, anche con le fruizione mattutina da parte delle scolaresche, renderà sempre più appetibile la realtà museale qui. Un museo chiuso non ha ragione di essere".

La missione della Direzione regionale dei musei d’Abruzzo oggi si è fatta più complicata, perché con il decreto ministeriale n. 380 dell’ottobre scorso la stessa ha acquisito anche la gestione di tutte le aree archeologiche e dei musei che prima erano della Soprintendenza: nello specifico si parla del teatro romano, di tempietti e terme romane. “L’idea di dare una regia unica capace di arrivare a una maggiore valorizzazione del patrimonio territoriale è buona – commenta ancora la direttrice Zalabra - e noi siamo disponibili a portarla avanti rendendolo fruibile più possibile, perché il museo dà vita al luogo in cui si trova. Alle unità assunte se ne aggiungeranno altre, perché sono annunciati nuovi concorsi: noi abbiamo avuto giovani motivati e competenti che potranno crescere nel settore e andare avanti”.

Nel frattempo ci sono novità anche per il museo La Civitella: lo sblocco di importanti risorse economiche che serviranno a risolvere problemi di infiltrazione e a realizzare sale multimediali del museo in via Pianell. “Stiamo lavorando per reperire risorse che ci consentiranno di fare dei restauri importanti all’interno – ha annunciato Marcello Iannicca, direttore del complesso museale –, il nostro auspicio ora è anche che i reperti affiorati da piazza San Giustino possano trovare collocazione negli ampi spazi del nostro museo cittadino. Il nostro compito è dare importanza al patrimonio culturale della città e insieme lo stiamo facendo”.

Sul tavolo anche l’esigenza di trovare spazi di rappresentanza necessari alla Direzione regionale dei musei per espletare l’attività amministrativa. “La sede operativa sarà il convento dell’ex caserma Bucciante, all’interno della nascente cittadella della cultura, come individuato assieme al prefetto – ha detto ancora De Cesare – nel frattempo stiamo lavorando per dare alla direzione e al Ministero della cultura idonei uffici, accanto a quelli di Villa Frigerj. Uno sforzo che ci avvince, perché Chieti ha bisogno di essere un punto di riferimento per la cultura, come hanno dimostrato i numeri di questa stagione e anche l’attenzione a eventi classici, come la prima della lirica al Marrucino che ieri ha radunato centinaia di persone avendo subito il sold out. Sulla cultura stiamo investendo e credendo insieme a tutti gli attori principali, perché riteniamo che Chieti debba ritagliarsi questo ruolo”.