Musei archeologici di Chieti aperti a Ferragosto

I musei archeologici nazionali di Chieti resteranno aperti a Ferragosto. È quanto disposto dal Ministero della cultura per consentire a turisti e cittadini di godere delle bellezze archeologiche anche nel giorno di festa estivo per eccellenza. Una buona notizia per la città.

Il museo archeologico nazionale d'Abruzzo Villa Frigerj e quello della Civitella resteranno aperti per l’intera giornata.

Questi gli orari precisi: Villa Frigerj sarà visitabile dalle 9 alle 13:30 e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 19; la Civitella invece osserverà l'orario continuato dalle 9 alle 19.

i due musei resteranno aperti anche durante il fine settimana.

Il biglietto di ingresso in ciascun museo costa 4 euro (2 euro il ridotto).