Un murales di Lucamaleonte dedicato all'orso marsicano: dono del Wwf all'Abruzzo

La salvezza dell’orso bruno marsicano è nelle mani delle comunità capaci di accoglierlo con benevolenza e rispetto e un’opera artistica può essere capace di comunicare meglio di tante parole l’importanza di difendere questa specie ancora in pericolo, contribuendo così a costruire una convivenza pacifica e rispettosa con questo animale che sta tornando pian piano tra noi.

Con questa convinzione il Wwf ha voluto donare un murales ad Anversa degli Abruzzi, paesino incastonato tra le vallate che confinano a poca distanza con il parco d’Abruzzo e che sovrasta l’Oasi Wwf Gole del Sagittario. All’ingresso del piccolo comune, in un’area frequentata sempre meno sporadicamente dall’orso marsicano, questa mattina è stato inaugurato il murales dedicato a questa sottospecie unica al mondo e che potrebbe sparire per sempre vista la sua popolazione di appena 50-60 individui. A realizzare l’opera è stato lo street artist romano Lucamaleonte: il murales raffigura un suggestivo primo piano di orsi accompagnati da alcuni simboli della natura tipica di questo territorio, il variopinto picchio muraiolo e il fiordaliso del Sagittario.

L’iniziativa fa parte delle tante azioni di sensibilizzazione che vedono protagonisti, esperti volontari, ricercatori uniti nel progetto Orso - 2x50 che coinvolgono anche la comunità per riportare la popolazione ad una consistenza numerica maggiore.

La sede dell’opera non è casuale: proprio l’Oasi Wwf Gole del Sagittario rappresenta un’area strategica per l’orso marsicano, che più volte è stato segnalato o immortalato dalle fototrappole. L’area riveste cruciale importanza per la connettività della biodiversità appenninica, trovandosi nel cuore del sistema delle grandi aree protette tra il parco nazionale della Maiella, il parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il parco regionale Sirente Velino.