A Torricella Peligna l'inaugurazione del murale dedicato alla ricchezza della memoria dei più anziani

Un uomo molto anziano che tiene una farfalla su un dito e la porge a un bambino: è il murale intitolato "L'altro e noi", realizzato a Torricella Peligna nell'ambito del progetto sociale dell'associazione Articolo 3 Odv di Pescara. L'opera, che sarà inaugurata ufficialmente, sabato, alle ore 11, si trova su una parete dell'edificio della scuola primaria di via Michele Persichitti ed è ispirata a un disegno eseguito da Greta Salomone, studentessa della classe prima M del licoe scientifico Algeri Marino di Casoli.

"L'opera - spiega la presidente di Articolo 3, Antonella Allegrino - esprime il contenuto del progetto che stiamo attuando a Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna e che ha come beneficiari minori e over 65. Il 'nonno' , attraverso la leggerezza e il volo di una farfalla, consegna al 'nipote' i suoi ricordi, affinché li custodisca e ne tragga insegnamento. È ciò che è avvenuto negli incontri tra over 65 e studenti che abbiamo organizzato con le classi della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo 'De Petra' e del liceo scientifico 'Algeri Marino'. Grazie alle testimonianze degli anziani, i giovani hanno ascoltato come ci si aiutava in passato, le tante forme di solidarietà e di aiuto reciproco che venivano attuate tra famiglie in piccole comunità. I racconti hanno ispirato i loro disegni che hanno partecipato a un concorso bandito nell'ambito del progetto. Ne sono stati selezionati cinque utilizzati per creare i bozzetti di altrettanti murales, di cui tre realizzati a Casoli, uno a Torricella Peligna e uno a Gessopalena. L'autore è l’artista Alessandro Petraccia e un contributo è stato dato anche dagli studenti, dagli over 65 e dai cittadini, che hanno colorato alcune parti dell'opera. A Torricella Peligna, in particolare, hanno preso parte all'attività gli alunni della classe prima L dell'Algeri Marino, accompagnati dalla docente Francesca Di Benedetto. Sono stati presenti anche i volontari dell'Avis comunale, che è nostra partner nel progetto".



Alla cerimonia di inaugurazione del murale, parteciperanno, oltre ad Antonella Allegrino, il sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca, rappresentanti dell'amministrazione comunale, degli istituti scolastici, volontari dell'Avis, studenti, over 65 e cittadini.



Il progetto “L’altro e noi” punta a promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i minori, a contrastare le solitudini involontarie nella popolazione anziana attraverso azioni di coinvolgimento partecipato e, infine, a sviluppare e rafforzare il rapporto intergenerazionale tra le due fasce di età per la trasmissione dei saperi.



È stato ideato ed è coordinato dall’associazione Articolo 3 Odv di Pescara (capofila), che ha come partner le Avis di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna e come collaboratori i tre Comuni e gli istituti scolastici De Petra e Algeri Marino di Casoli.



È finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo; attuazione artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore – Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore. Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo. D.M. n. 9/2021 Risorse Accordo di programma Anno 2021. Determina di approvazione dell'Avviso Pubblico DPG022/54 DEL 28.04.2022. Determina di approvazione esiti DPG022/123 del 15/09/2022.