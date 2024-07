Mucillagine, a Vasto si corre ai ripari con il sistema a mano e un maggior numero di addetti

Il fenomeno dela mucillagie è presente anche a Vasto, dove è comparso materiale gelatinoso. “Lungo tutto l’arenile di Vasto Marina, dalle 00:00 alle 08:00, per circa otto ore al giorno intervengono gli addetti di Pulchra Ambiente, la società incaricata della pulizia - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano –. L’eccezionale portata del fenomeno, tuttavia, necessiterebbe di ulteriori ore di lavoro durante la giornata. Il problema è che la presenza di mezzi meccanici all’opera, non è compatibile al mattino con l’ordinanza balneare, con le attività balneari e con la presenza dei bagnanti".

"Pertanto, dopo le 08:00 - assicurano i due amministratori - verrà garantita esclusivamente la pulizia a mano nel pieno rispetto delle leggi demaniali. Ringraziamo Pulchra Ambiente per il gigantesco lavoro lungo i 17 km di costa vastese e in città e soprattutto perché sta intensificando il numero di addetti per la pulizia manuale della spiaggia, visto il fenomeno eccezionale verificatosi”.

Ma l'emergenza mucillagine, preoccupa. E' per questo che il presidente Anci Abruzzo e sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, anche in veste di delegato Anci al Demanio, chiedono al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, una riunione urgente con i sindaci della costa abruzzese, le rappresentanze di categoria dei balneatori e dei pescatori e l'Arta, sulle conseguenze che la mucillaggine sta provocando ai due settori.

“Ritengo sia necessario incontrarci soprattutto per studiare quali interventi di sostegno economico siano possibili per aiutare chi vive di pesca e di turismo – precisa Enrico Di Giuseppantonio, a nome dei sindaci dei comuni del litorale abruzzese -. Quella della mucillagine è un fenomeno che sta interessando tutto l’Adriatico, colpendo oltre misura la piccola marineria abruzzese e le attività turistico-balneari. Le difficoltà sono evidenti ed è importante coordinarci tra sindaci e Regione per far fronte a questo momento di difficoltà, che stiamo attraversando”.



