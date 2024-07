La mucillagine invade anche la Costa dei trabocchi, a Fossacesia prelevato un campione per le analisi [FOTO]

Il sindaco di Fossacesia in persona, Enrico Di Giuseppantonio, ha effettuato un sopralluogo nelle acque del mare, insieme agli agenti della polizia locale e al tecnico della Sasi Sebastiano Di Paolo, che ha prelevato un campione per analizzare la mucillagine.

Un fenomeno che, in questi giorni, sta interessando quasi tutta la costa abruzzese, compresa quella della costa dei trabocchi dove in molti anche oggi hanno rinunciato a fare il bagno in mare per l'evidente chiazza in acqua.

Come già specificato ieri dall'Arta Abruzzo, che ha effettuato controlli su segnalazione della guardia costiera, non si tratta di un fenomeno pericoloso per i bagnanti. "Si tratta - ha spiegato l'Arta in una nota - di aggregati di polisaccaridi (zuccheri complessi), che non rappresentano un problema per la salute dei bagnanti e si presentano sotto forma di strisce o reticoli, di piccole e grandi dimensioni, di magma organico. Sia nella giornata di ieri che in quella odierna, la mucillagine è stata osservata sia in sospensione che sul fondo in quasi tutti i tratti di costa abruzzesi".

"A tal proposito - ha aggiunto Arta - si ricorda che non c’è alcun pericolo per l’uomo, a parte la sensazione fastidiosa e, in rari casi, il prurito che può procurare il contatto con i 'macrofiocchi' di mucillagine. Nei giorni scorsi il fenomeno, proveniente dal Veneto, era stato osservato lungo le coste marchigiane. Le condizioni di abbondanti piogge di questo ultimo periodo, che hanno arricchito il mare di nutrienti tramite gli apporti fluviali, hanno probabilmente favorito, unitamente alle alte temperature, la proliferazione di fioriture di specie di fitoplancton che possono secernere sostanze di tipo mucoso come processo fisiologico del tutto naturale. Arta Abruzzo continuerà a monitorare la situazione e, se il fenomeno dovesse intensificarsi, effettuerà campionamenti aggiuntivi, con indagini analitiche, che riguarderanno, oltre ai normali parametri biologici, anche la determinazione di parametri chimici, di nutrienti e fitoplancton".

