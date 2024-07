Morti sul lavoro, provincia di Chieti in zona rossa: vi si è verificata la metà dei decessi avvenuti in Abruzzo

La provincia di Chieti si piazza al 21esimo posto in Italia nella classifica delle province prese in considerazione dallo studio elaborato dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering. Uno studio che, basandosi sui dati ufficiali forniti dall'Inail e aggiornati alla data del 31 maggio 2024, tiene in considerazione il numero di infortuni mortali avvenuti sul posto di lavoro.

La nostra provincia, che secondo i dati Istat del 2023 conta 146.911 occupati, registra 3 casi di morte sul lavoro avvenuti dall'inizio dello scorso anno, con un'incidenza di 20,4 ogni milione di persone occupate. Numeri che sicuramente non la salvano dal finire in zona rossa, secondo lo schema studiato dall'azienda veneta Vega Engineering, che ha predisposto la divisione dell'Italia per fasce a seconda dell'incidenza media nazionale delle morti sul lavoro. La fascia rossa, quella in cui figura la nostra provincia, è quindi quella che presenta l'incidenza media nazionale più alta, precedendo le fasce arancione, gialla e bianca.

E se questo non bastasse, a donare la maglia nera alla provincia di Chieti in ambito regionale in quanto a decessi sul lavoro nei primi cinque mesi di quest'anno, c'è anche il fatto che nell'intero Abruzzo, nel periodo di riferimento, si sono registrati in totale 6 decessi, di cui uno sul territorio provinciale di Pescara, uno su quello de L'Aquila e uno su quello di Teramo: a conti fatti e numeri alla mano, quindi, significa che la metà delle morti sul lavoro di tutta la regione si è verificata proprio sul territorio della provincia di Chieti.

