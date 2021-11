Morti sul lavoro, anche nel 2021 l'Abruzzo è in 'zona rossa': 33 vittime da inizio anno

L'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering, ha creato una mappatura, dipingendo l’Italia a colori relativamente alle "morti bianche" sul lavoro. Gli stessi colori utilizzati per distinguere i differenti livelli di allarme in tempo di pandemia.

Così nei primi nove mesi del 2021 a finire in Zona Rossa sono: Puglia, Campania, Basilicata, Umbria, Molise, Abruzzo e Valle D’Aosta; in Zona Arancione: Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna e Marche; In Zona Gialla: Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Veneto; In Zona Bianca: Toscana, Lombardia, Sardegna e Calabria.

Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre: "Ce lo ha insegnato la pandemia in questi ultimi due anni. Oltre ai numeri assoluti che contano le vittime del Covid -19, sono le incidenze della mortalità - calcolate sulla popolazione di una regione - a determinare concretamente i parametri dell’emergenza e di conseguenza le risposte del sistema sanitario per arginarla. E lo stesso vale per le morti sul lavoro. I tassi di incidenza degli infortuni mortali, calcolati rispetto alla popolazione lavorativa, sono la base più solida per individuare quali siano le regioni e le province in cui i lavoratori rischiano maggiormente di perdere la vita.

Sulla tragedia delle morti bianche Rossato si augura che "le nostre elaborazioni possano spronare e aiutare i nostri amministratori ad agire concretamente. Soprattutto in vista di ulteriori nuove misure previste ed annunciate per arginare la tragedia delle morti sul lavoro.L’ultimo che dà molta speranza è un disegno di legge, presentato in Senato che prevede l’istituzione di un nuovo organismo investigativo, la Procura nazionale del lavoro. Si tratta di un percorso volto a migliorare l’organizzazione giudiziaria sul fronte della sicurezza con l’aiuto di una procura esperta e specializzata".