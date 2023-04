Nella Capitale l'ultimo saluto alla scrittrice ortonese Ada D'Adamo: il suo "Come d'aria" resta in gara al Premio Strega

Si terranno a Roma, domani (lunedì 3 aprile), alle ore 12, nella chiesa di Sant'Eusabio all'Esquilino, a piazza Vittorio, i funerali di Ada D'Adamo, la scrittrice originaria di Ortona scomparsa ieri a 55 anni.

Solo due settimane fa, D'Adamo era tornata in Abruzzo, a Pescara, per la presentazione del suo "Come d'Aria", edito da Elliot, che qualche giorno fa le era valso la candidatura tra i finalisti del Premio Strega.

E proprio dall'organizzazione, fanno sapere che il volume, come da regolamento, resterà in gara per la 77esima edizione del premio letterario.

"La morte di Ada D’Adamo - scrivono gli organizzatori del Premio Strega - ci rattrista profondamente. Non c’è stato il tempo di conoscerla, eppure l’abbiamo amata grazie al suo libro. Nel presentare al pubblico «Come d’aria» Elena Stancanelli, che lo ha proposto al Premio Strega, ha detto che «incontrare questa storia è un dono». Ecco, è una consolazione sapere che le parole della scrittrice potranno continuare a raggiungere i suoi lettori. Ai suoi cari va l’abbraccio commosso di tutto il Comitato direttivo del premio. Come da regolamento, il romanzo «Come d'aria» resta in gara per la LXXVII edizione".