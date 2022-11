"MonumentiAMOci": medaglia d'oro alla scuola primaria Viale Abruzzo [VIDEO]

La classe 5B della scuola primaria Viale Abruzzo dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti è stata premiata con la medaglia d’oro, classificandosi così fra le scuole vincitrici del concorso nazionale “MonumentiAMOci – In viaggio tra i monumenti adottati, sentinelle della bellezza della nostra Italia”, indetto ormai da vari anni dalla Fondazione Napoli Novantanove, che coinvolge le scuole e gli studenti di tutta Italia in progetti di conoscenza delle proprie radici culturali e di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio.

Per ricevere il premio una delegazione composta dalla dirigente Maria Assunta Michelangeli, dalla docente referente Marina Screpanti, dalle docenti di classe Raffaella D’Amicodatri e Valentina Moretta e dagli alunni si è diretta a Napoli ed è stata accolta a Palazzo reale in piazza Plebiscito. La cerimonia di premiazione si è svolta nel teatrino di corte del Palazzo reale. A essere adottato dalla classe è stato tutto il complesso romano di Chieti, terme, teatro, anfiteatro, tempietti romani che ora sono presenti nell’Atlante dei Monumenti adottati, consultabile online al link https://www.atlantemonumentiadottati.com.

Il video realizzato dalla classe ha utilizzato la tecnica della stop motion, appresa nel corso di un progetto Erasmus nel quale l’istituto e la docente referente sono stati coordinatori, e ha narrato le tradizioni dell’antica Teate focalizzando l’attenzione in modo particolare sulle terme. La presenza del patrimonio artistico e culturale di Chieti all’interno dell’Atlante dei monumenti adottati si pone come un ulteriore contributo per la promozione della città di Chieti presso un pubblico sempre più ampio.

2021-2022 I.C. 3 CHIETI – Terme romane, tempietti romani, teatro e anfiteatro romano di Chieti | Atlante Monumenti Adottati