L'avvocato Monia Scalera nella commissione per le adozioni internazionali

L'avvocato Monia Scalera confermto in seno alla commissione per le adozioni internazionali, l'organismo incardinato presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Nel corso della seduta di oggi la conferenza delle Regioni ha rinnovato la designazione dell'avvocato teatino.

“Il rinnovo all’avvocato Scalera - ha dichiarato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio - conferma l’ottimo lavoro che ha saputo svolgere in questo periodo, lavoro tra cui spicca il progetto di Legge avanzato dalla Regione Abruzzo per creare nella nostra regione un Ente autorizzato per le adozioni internazionali. A Monia Scalera porgo le congratulazioni mie personali e dell’intera giunta, oltre agli auguri di buon lavoro per questo importante incarico”.