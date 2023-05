Cambiano anche le modalità di accesso all'aeroporto d'Abruzzo con il passaggio del Giro d'Italia

In occasione del passaggio del Giro d’Italia lungo via Tiburtina, a Sambuceto, nella giornata di domenica 7 maggio sono previste modifiche anche alle modalità di accesso in aeroporto.

La Saga (Società abruzzese gestione aeroporto) fa sapere che gli accessi allo scalo aeroportuale verranno temporaneamente modificati dalle ore 12 alle 16, quando saranno chiusi gli ingressi posti su via Tiburtina Valeria e via Amendola. In questo lasso di tempo l’uscita e l’ingresso in aeroporto saranno garantiti tramite le barriere lato ex Auchan; l’uscita per tutti i passeggeri in arrivo da Torino (arrivo ore 13.10) sarà consentita solo tramite il cancello ex Auchan dove il personale della Saga provvederà, manualmente, alle opportune verifiche sul pagamento dei bigliett.

Il servizio bus navetta di collegamento diretto Abruzzo Airport- stazione ferroviaria Pescara centrale, AirLink, resterà garantito.