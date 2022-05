Miss Mondo Abruzzo: assegnate le prime due fasce a Cristina Yaremchuck e Ludovica Vecchiotti

Atessa ha ospitato la prima finale regionale del Concorso nazionale Miss Mondo Italia. All'interno del Centro Mites di Monte Marcone 19 miss provenienti da ogni parte d’Abruzzo, sono state giudicate dalla giuria presieduta da Angelica Menna, coadiuvata dal regista Tony Paganelli, Adalgisa Ranucci, Patrizia Di Pentima, Nicoletta Finoli, Veronica Mastrullo, Gaetano Mastronardi, Ludovica Ferrante, Carola Cannone ed altri giurati.

Le due vincitrici della prima finale regionale con fascia di Miss Mondo Semifinalista Nazionale sono Cristina Yaremchuk, 17 anni di Ortona e Ludovica Vecchiotti 16 anni di Vasto. Le due miss hanno staccato il biglietto per la finale nazionale di Gallipoli in programma dal 1 al 18 giugno. Sono state assegnate altre fasce nel corso della serata e nello specifico: fascia Miss Mondo finalista regionale a Vivian Lapenna 19 anni di San Salvo; fascia Miss Gil Cagnè vinta da Emanuela Di Ventura 20 anni di Teramo; fascia Miss Caroli vinta da Morena Teti 23 anni di Lanciano; fascia la Miss del Web by Agricola assegnata direttamente dal Web è stata vinta da Federica Del Conte 27 anni di Altino; fascia Miss Mondo Mites vinta da Clizia Lanciotti 20 anni di Città Sant’Angelo.

Queste le altre miss in gara: Elisa Scaricaciottoli, Andrea Ruzzi, Marida D’Onofrio, Ylenia Ciccocioppo, Cecilia Anzellotti, Claudia Vaccarelli, Sveva Zimbaro, Eliana Braccia, Federica Memmo, Isabella Di Ventura, Martina Peca e Giulia Cataldo.

Prossime finali di Miss Mondo Abruzzo, il 22 maggio a Chieti in corso Marrucino.